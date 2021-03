Scarpe con il tacco? Si, grazie, ma purché sia comodo! Ecco 15 modelli che finiranno dritti dritti nella vostra wishlist.

Le party shoes per eccellenza, quelle con il tacco a spillo sono rimaste in panchina per tutta la stagione e probabilmente, data la situazione, sono destinate a rimanere nella scarpiera ancora per un po’, ma chi l’ha detto che nel frattempo non possiamo fare un pensierino a scarpe con il tacco?

Specialmente in quest’ultimo periodo sneakers, ballerine e pantofole sono state le nostre best friends per affrontare sia le giornate di smart working che i momenti di relax tra le mura di casa, ma c’è un’alternativa, altrettanto pratica e decisamente più fashion: le scarpe con il tacco comodo.



Il loro pregio? Hanno il potere di rendere più femminili anche le mise super basic e di slanciare la silhouette senza farci soffrire. Il loro difetto? Sono declinate in così tante versioni che è praticamente impossibile resistere alla tentazione e viene voglia di acquistarle tutte.

Slingback, pumps, Mary Jane: sono tanti i modelli su cui potete contare in questa stagione per trasformare i vostri look quotidiani e il bello è che grazie al loro tacco comodo non riuscirete più a farne a meno e vorrete tenerle ai piedi h24, dall’alba al tramonto.

Dalle semplici pumps in pelle liscia a quelle in suede con cinturino alla caviglia, dalle décolleté a stampa cocco a quelle di vernice: se vi abbiamo convinto e siete già pronte a regalarvi un nuovo paio di scarpe con il tacco comodo, non vi resta che dare un’occhiata alla nostra selezione.

Ecco 15 modelli che potete sfoggiare adesso e sfruttare poi anche a primavera inoltrata!

JIMMY CHOO Décolleté in suede con punta quadrata e cinturino alla caviglia

Credits: farfetch.com

GIORGIO ARMANI Slingback in pelle verniciata con la punta squadrata

Credits: armani.com

REPETTO Décolleté in pelle rosa con tacco largo

Credits: repetto.com

GUCCI Slingback a stampa pitone con tacco largo

Credits: gucci.com

SANDRO PARIS Décolleté con tacco largo e doppio cinturino

Credits: it.sandro-paris.com

MICHEL VIVIEN Pumps in pelle scamosciata con dettaglio cut-out

Credits: farfetch.com

BATA Décolleté con tacco largo e cinturino alla caviglia

Credits: bata.it

FENDI Slingback in rafia con tacco a rocchetto

Credits: mytheresa.com

MIU MIU Mary Jane con con cinturino impreziosito da cristalli

Credits: mytheresa.com

L’AUTRE CHOSE Slingback di vernice con maxi fibbia e tacco largo

Credits: courtesy of press office

BALLY Décolleté in pelle bianca con morsetto dorato

Credits: bally.it

RAID Décolleté in similpelle con tacco geometrico

Credits: zalando.it

A.BOCCA: Décolleté con cinturini incrociati e scollo a cuore

Credits: courtesy of press office

ROGER VIVIER Décolleté in vernice azzurro pastello

Credits: mytheresa.com

TILA MARCH Pumps in suede con tacco largo e cinturino alla caviglia

Credits: farfetch.com