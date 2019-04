Quali modelli di scarpe basse indossare con la gonna? Scegliete il mix&match più adatto al vostro stile!



Certo, lo sappiamo bene: la combo "tacchi + gonna" ha sempre il suo fascino. Ma anche le scarpe basse, in fatto di stile, non sono certo da meno.

E in più, dettaglio non indifferente, hanno anche il pregio di essere più comode.

Rappresentano quindi la soluzione perfetta, specialmente sui look daily e nelle sere d'estate in cui vogliamo essere pratiche e cool al tempo stesso.

Ma quali sono i modelli di scarpe basse più indicati da mettere con la gonna?

Per darvi qualche spunto, abbiamo pensato a 6 mix&match diversi da scegliere in base all'occasione e ai gusti di ciascuna.





Minigonna e ballerine

Un sodalizio fortunato che porta giovamento a "entrambe le parti": la minigonna diventa più easy e portabile anche di giorno, le ballerine più femminili e chic. E vissero felici e contenti.





Gonna CHLOÉ e ballerine PRETTY BALLERINAS

Credits: net-a-porter.com, prettyballerinas.com





Gonna a pieghe e sneakers

Altra accoppiata vincente che risolve tantissimi problemi di look. E poi le sneakers, lo sapete, ormai s'indossano davvero su tutto, anche sui capi più eleganti per sdrammatizzarli ad hoc.





Gonna FENDI e sneakers VICTORIA

Credits: net-a-porter.com, victoriascarpe.it





Gonna midi e slingback flat

La soluzione ideale per chi cerca una mise femminile e romantica da sfoggiare all day long. Noi la troviamo perfetta anche per la stagione delle cerimonie, che cosa ne dite?





Gonna PIAZZA SEMPIONE e ballerine aperte dietro CARMENS

Credits: piazzasempione.com, carmens.it





Gonna di jeans e sandali con cinturino

Con l'estate ormai alle porte sale la voglia di sfoggiare un bel paio di sandali anche in città. Il modello più stiloso? Senza dubbi quello con cinturino alla caviglia. Provatelo con una gonna in denim e non ve ne pentirete.





Gonna MIU MIU e sandali JIMMY CHOO

Credits: mytheresa.com, net-a-porter.com





Gonna con bottoni e slip-on

Un'alternativa alle solite sneakers? Scegliete le slip-on! Da provare con uno dei modelli di gonne top del momento, quella con bottoni: un vero must della primavera estate.





Gonna SEE BY CHLOÉ e slip-on TIMBERLAND

Credits: mytheresa.com, timberland.it









Gonna lunga e sandali infradito

Le gonne lunghe, specialmente d'estate, sono il massimo dell'effortless chic (per gli amici: eleganza disinvolta). Da indossare senza moderazione, sia al mare che in città, magari con un paio di sandali infradito per un tocco fresco.





Gonna VICARIO CINQUE e sandali TORY BURCH

Credits: vicariocinque.it, toryburch.it