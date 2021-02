Comode son comode, ci mancherebbe. Ma questa non è la loro sola qualità: le scarpe basse infatti possono essere anche davvero super chic! Scoprite con noi i modelli must della primavera

Le scarpe basse ci conquistano passo dopo passo. Letteralmente. Sì perchè con buona pace delle loro "colleghe" con il tacco (bellissime ma spesso anche scomodissime!) hanno dalla loro due qualità indispensabili per affrontare la vita di tutti i giorni: la comodità e il comfort assoluto.

Ma da shoes addicted incallite quali siamo, questo non ci basterebbe se non ci fosse anche molto molto altro ancora, giusto? Ebbene, i modelli che vi proponiamo oggi annoverano tra le loro peculiarità anche una notevole dose di glamour e una grande versatilità, il che ci consente di sfoggiarle praticamente con tutto!

Dai mocassini d'ispirazione manlike alle ballerine bon ton che, come avrete notato, sono tra le tendenze must della primavera 2021, declinate in mille varianti di forme e colori.

Dalle mules rasoterra così ladylike alle sneakers passe-partout che ormai s'indossano anche sotto al tailleur elegante, passando per stivaletti, friulane e sandali che daranno un tocco speciale ai nostri look nei mesi a venire.

Insomma, siete pronte per una scorpacciata di flat shoes favolose? Eccole qui!

Ballerine accollate in similpelle soft ZARA

Credits: zara.com

Ballerine con morsetto GUCCI

Credits: gucci.com

Sneakers in pelle bianca SEZANE

Credits: sezane.com

Mules a quadretti Vichy J CREW

Credits: jcrew.com

Slingback in pelle color-block L'AUTRE CHOSE

Credits: lautrechose.com

Sandali bassi con borchie e strass CULT

Credits: cultofficial.com

Mocassini bicolor SEBAGO

Credits: sebago.com

Mocassini dettaglio catena MANGO

Credits: shop.mango.com

Loafer in rafia e pelle THREAD

Credits: threadmilan.com

Ballerine in raso con fiocco e cinturino REDVALENTINO

Credits: redvalentino.com

Sandali in gomma con fibbie MELISSA

Credits: shopmelissa.it

Mules in raso con dettaglio gioiello GIANNICO

Credits: giannicoofficial.com

Stivaletti con punta squadrata & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Ballerine Two for Love in vernice A.BOCCA

Credits: abocca.co

Ciabattine con le piume AQUAZZURA

Credits: aquazzura.com

Friulane bicolor LAZZARI

Credits: lazzarionline.com

Sneakers bianche Stan Smith ADIDAS ORIGINALS

Credits: adidas.it

Flat shoes con cinturino e dettagli cut out a cuore BALZAC PARIS

Credits: balzac-paris.fr

Ballerine a punta con dettaglio gioiello MALONE SOULIERS

Credits: malonesouliers.com

Ballerine con punta tonda e fiocchetto PRETTY BALLERINAS su Zalando

Credits: zalando.it

Slingback color ruggine H&M

Credits: hm.com

Ballerine a punta in pelle metallizzata DAMIANO MARINI

Credits: damianomarini.it