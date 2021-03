AAA sandali con plateau cercasi (e trovasi) nelle collezioni SS21. Scopriamo le più belle!

Odi et amo. Sono davvero poche le cose al mondo in grado di dividere le opinioni in maniera categorica, una di quelle è il plateau, il rialzo frontale della scarpa che ci fa guadagnare centimetri in comodità.

Dopo essere sparito per qualche stagione, quest’anno il platform è tornato alla carica con altezze estreme, ancora più statement di prima.

Rispetto al passato, il plateau 2021 è però meno evidente e certamente più integrato con la linea della scarpa, risultando armonioso.

Per questo abbiamo selezionato tutti i sandali con plateau più belli, che trovate in questa guida allo shopping made in Grazia.it!

(Credits: Saint Laurent)

I sandali Jodie di Saint Laurent hanno una rosa applicata e sono in camoscio, disponibili in nero e bianco. Perfetti con denim strappato e blazer o abito sa sera. #JodiePlateau

(Credits: Aleví Milano)

Il verde smeraldo è sicuramente una delle nuance dell'anno, come su queste platform di Aleví Milano, brand made in Italy disegnato da Valentina Micchetti e Perla Alessandri. #CaterinaPlateau

(Credits: Aquazzura)

Doppio plateau sui sandali in oro e argento firmati Aquazzura, dall'altezza di 13 cm. #KiraPlateau

(Credits: Stuart Weitzman)

Il brand Stuart Weitzman è famoso per le sue calzature comode e stabili, come questi sandali essenziali con plateau in oro. #GoldPlateau

(Credits: L'autre Chose)

Tocco anni 60 sui sandali con plateau color fragola di L'Autre Chose con fiocchetto. #DonnaPlatform

(Credits: Raye)

Il brand Raye unisce linee all'ultimo grido a prezzi affordable, come questi sandali in corda, che trovate ora in saldo sul sito di Revolve. #SaleSaleSale

(Credits: Jeffrey Campbell)

Ed è subito look da "figlie dei fiori" con i sandali stampati di Jeffrey Campbell! #SeventiesPlatform

(Credits: Steve Madden)

Steve Madden propone il classico sandalo passepartout in cammello con plateau di due cm. #Gesture

(Credits: Miu Miu)

I sandali di Miu Miu sono impreziositi da dettaglio sul tacco e snake skin silver. #SilverPlateau

(Credits: Gucci)

Gucci non ha mezze misure, come dimostrano questi sandali in nappa cipria, davvero estremi. #MaxiPlateau

(Credits: By Far)

A differenza degli altri modelli della gallery, questo di By Far con listini white è più basso risultando ancora più comodo e stabile. #PamelaSandals

(Credits: Castañer)

Castañer è famoso per le espadrilles, ma che ne dite di questi sandali dal plateau extra in rafia con margherite ricamate? Un modello che si distingue e che ci piace tanto! #RafiaPlateau

(Credits: Casadei)

I sandali platform di Casadei color choco hanno pelle intrecciata. #Versilia

(Credits: Givenchy)

Un classico modello che Givenchy propone da anni e non stanca davvero mai. #DonnaPlateau