I sandali con listini non hanno fronzoli e vanno dritti al punto, rispolverando quel minimalismo anni 90 che ci piace tantissimo!

Per dirlo con una metafora, se i sandali dell’estate 2020 fossero una persona, sarebbero una bellissima ragazza acqua e sapone, di quelle della porta accanto che fanno innamorare perdutamente.

Ecco perché i sandali minimal chic con listini, i più virali dell’estate 2020, ci hanno subito conquistato: talmente essenziali e invisibili da essere la proposta più sexy e femminile che ci sia. #LessIsMore

Piatti, con tacco a rocchetto o alti a spillo, i sandali con lacci e listini entreranno nel vostro armadio per non lasciarlo più fino a settembre!

Scoprite i brand che hanno proposto i più belli in collezione e scegliete il modello che vi si addice!

(Credits: Net-a-Porter, The Row)

Il brand delle gemelle Olsen, The Row, ha fatto del minimalismo una filosofia ed è stato uno dei primi a proporre in collezione i sandali con listini sottilissimi colorati, come questi ocra che trovate su Net-a-Porter. #MinimalLuxury

(Credits: Gedebe)

Questi sandali infradito in snake print giallo sono firmati dal brand tutto italiano Gedebe e hanno cinturino lace up in cristalli Swarovski. #LaceUpSandals

(Credits: The Attico)

La proposta in raso di The Attico ha un tacco midi, tanti listini e lacci alla caviglia in un bellissimo color ceruleo. #SatinSandals

(Credits: Revolve)

L'influencer internazionale Song of Style ha da poco lanciato la sua splendida collezione sull'e-commerce Revolve e questi sandali con listini e tacco scultura ne fanno parte. Noi li troviamo davvero speciali. Non credete? #DesignHeel

(Credits: Schutz)

Il brand made in Brazil Schutz offre collezioni sempre all'ultimo grido come questi sandali essenziali in nero con tacco 6 e lacci intrecciati. #BasicSandals

(Credits: Stuart Weitzman)

Il modello flat color fucsia di Stuart Weitzman ha listini sottili in suede. #MerindaSandals

Tacco scultura (e altissimo) con listini e laccio alla caviglia per il sandalo in bianco "off white" di VIC MATIÈ #Totalwhite





(Credits: TWINSET)

Tacco dieci e giallo fluo: i sandali con listini di TWINSET non rischiano di passare inosservati. #FluoSandals

(Credits: Zara)

La proposta in raso viola di Zara ha tutti gli elementi più fashion del momento: tacco a rocchetto, listini slim e punta affilata. P.S. hanno anche un prezzo super di soli €45! #PointedToeSandals

(Credits: Topshop)

Comodi e super di tendenza, i sandali alla schiava di Topshop sono imperdibili! #GreekStyleSandals

(Credits: D Milano)

Tacco design metallico e tanti listini di colori diversi per la proposta Made in Italy D Milano, basica e portabile. #DayTimeSandals

(Credits: Prada)

Il sandali con listini di Prada sono in vernice verde smeraldo, luminosi ed estivi. #PatentLeatherSandals

(Credits: Mango)

Ve lo abbiamo detto tante volte, i sandali infradito con tacco sono un must assoluto quest'estate: non fatevi scappare questi in carta da zucchero di Mango con dettaglio geometrico sulla punta. #MustHaveSandals

(Credits: Net-a-Porter)

Studio Amelia, brand che potete trovare sull'e-commerce Net-a-Porter, realizza bellissimi sandali minimal in vari colori puntando tutto sulla grande qualità. #NudeSandals

(Credits: Pellico)

I sabot di Pellico in arancio sono una perfetta proposta per l'estate. #SabotSandals

(Credits: Manu Atelier)

L'azienda turca a conduzione familiare Manu Atelier realizza accessori in pelle molto speciali come questi sandali infradito bianchi, super fashion ed esclusivi. #ThongSandals

(Credits: Berska)

Tacco stabile in color rosso fuoco per i sandali in eco-pelle di Berska. #RedFireSandals

(Credits: Zalando)

Sul e-commerce Zalando potete trovare tante proposte del brand americano Jeffrey Campbell, come questi sandali dal taglio anni 90 in baby blue metallico. #TwilightSandals