Pronte a sfoggiare un paio di sandali nuovi di zecca? Ecco le versioni più belle su cui orientarsi

Partiamo da questo semplice presupposto: non si può inaugurare come si deve la primavera senza un paio di sandali nuovi! Siete d'accordo anche voi?

E allora, bando ai convenevoli, andiamo a scoprire insieme quali sono i modelli su cui vale la pena investire ora.

Per facilitarvi la scelta, abbiamo fatto un piccolo riassunto delle tendenze più forti della Primavera Estate 2019, decretando, categoria per categoria, le versioni più belle in circolazione.

Pronte a lasciarvi tentare?





Sandali con tacco alto: grosso o a spillo

Non sarà un caso se, quando parliamo di sandali, ci vengono in mente immediatamente loro: quelli con tacco alto, ovvio. Un vero e proprio oggetto del desiderio e un grande alleato di seduzione femminile, a cui dire di no è praticamente impossibile. Se volete fare un favore ai vostri piedi, scegliete le versioni block heels, ossia quelle con tacco grosso e (relativamente) comodo. Ma in certe occasioni non si può fare a meno dei tacchi a spillo, sappiatelo.





Sandali bassi

E chi l'ha detto che per essere stilose bisogna per forza indossare i tacchi? Nelle ultime stagioni poi le varianti flat sono diventate talmente chic da non aver proprio più nulla da invidiare ai modelli "alti". Color cuoio con listini intrecciati, con fascette arcobaleno, neri da mixare praticamente con tutto, scegliete i vostri e sfoggiateli senza moderazione.





Sandali con tacco medio

Raffinati e bon ton, i sandali con tacco medio sono entrati ormai di diritto tra i modelli irrinunciabili nella vita di tutti i giorni. In pelle o in suede, a tinta unita o coloratissimi, con cinturino alla caviglia o nella versione a sabot. C'è solo un problema: vi verrà voglia di collezionarli tutti, vedrete.





Sandali con plateau

Per "svettare" ad altissima quota senza che il piede sia costretto in improbabili acrobazie, ci sono loro: i sandali con plateau. Per non eccedere (e anche per scongiurare l'effetto cubista), basta puntare su una versione in pelle neutra o in suede color cuoio. Sarete favolose!





Sandali con la zeppa

Mood seventies e comfort estremo, le zeppe hanno davvero una marcia in più quando si tratta di coniugare glamour e praticità! Quelle in corda poi sono un grande classico dell'estate. In una parola: irrinunciabili.





Sandali gioiello: bassi o alti

Per una serata speciale o semplicemente per dare un twist a una mise daily super basic: i sandali gioiello son un alleato prezioso in tante occasioni diverse, dalle cerimonie al tempo libero. Bassi o alti, questo dipende solo da voi e dai vostri gusti.