Non c’è niente di meglio di un paio di sandali con il tacco per festeggiare l’arrivo della bella stagione! Ecco alcuni dei modelli più cool che non vedrete l’ora di avere ai vostri piedi!



Il miglior modo per dare il benvenuto alla bella stagione (e risollevare l’umore)? Noi non abbiamo dubbi: regalarsi un nuovo paio di sandali con il tacco!

Ciliegina sulla torta di ogni party look che si rispetti, i sandali con il tacco si portano ormai con nonchalance anche nel quotidiano e siamo certe che anche voi, non appena sarà possibile, non vedete l’ora di sfoderare i vostri modelli del cuore e di sfoggiarli a ogni ora del giorno.

Già approdati nelle nuove collezioni per la primavera-estate 2020, i sandali con il tacco sono pronti a sostituire stivali, stivaletti e altre calzature prettamente invernali e a diventare i nostri best friends per tutta la stagione.

Con il tacco a spillo o squadrato, con i listini sottili o cinturino alla caviglia, in pelle o in suede: sugli e-shop dei fashion brand si trovano già un’infinità di proposte adatte a tutte le occasioni.

Dai sandali con il tacco comodo, a tinta unita o dalle stampe multicolor, perfetti per valorizzare persino quegli outfit super basic composti solo da jeans e t-shirt; a quelli con il tacco alto e sottile, dai riflessi metallizzati o tempestati di glitter, l’ideale per esaltare al massimo le mise più femminili e ricercate.

Pronte a scovare i vostri preferiti? Ecco una selezione di modelli per cui perdere la testa!

GIANVITO ROSSI Sandali con listini sottili e tacco a spillo

Credits: mytheresa.com

CARMENS Sandali black&white con il tacco largo

Credits: courtesy of press office

JACQUEMUS Sandali minimal in pelle con frange sul tacco

Credits: farfetch.com

MALONE SOULIERS Sandali argento in pelle metallizzata con tacco largo

Credits: courtesy of press office

POLLINI Sandali a righe arcobaleno con cinturino alla caviglia

Credits: farfetch.com

& OTHER STORIES Sandali in pelle con il tacco largo in legno

Credits: courtesy of press office

L’AUTRE CHOSE Sandali neri con tacco a spillo e cinturino alla caviglia

Credits: courtesy of press office

SAINT LAURENT Sandali con il tacco a spillo in suede leopardato

Credits: mytheresa.com

TOMMY HILFIGER Sandali in pelle bianca con tacco largo

Credits: it.tommy.com

MANGO Sandali con tacco sottile e cinturino alla caviglia

Credits: courtesy of press office

MIU MIU Sandali glitterati con tacco largo

Credits: mytheresa.com

TORY BURCH Sandali in pelle con tacco largo dorato

Credits: toryburch.it

H&M Sandali con il tacco a spillo a stampa pitone

Credits: 2.hm.com

PELLICO Sandali con tacco largo a quadretti multicolor

Credits: courtesy of press office

STUART WEITZMAN Sandali oro con il tacco a spillo

Credits: farfetch.com