I sandali con lacci ci hanno proprio fatto innamorare. Anche a voi?



E chi l'ha detto che le scarpe "da allacciare" siano una prerogativa dell'inverno?

I sandali protagonisti dell'estate 2018 hanno lacci di ogni sorta e genere, e sono uno più bello dell'altro!

Dalle ciabattina aperte davanti con nastri di cotone che sfiorano le caviglie, alle infradito in stile boho con nappine colorate e stringhe in corda.

Dalle zeppe con fasce in raso a contrasto, da far scivolare fino al polpaccio, ai sandali in pelle metallizzata con listini in seta multicolor.

La scelta è davvero vasta e variegata: lasciatevi tentare dalla nostra selezione di modelli must!





I sandali con lacci per l’estate ALTUZARRA

Credits: mytheresa.com

ANCIENT GREEK SANDALS

Credits: mytheresa.com

& OTHER STORIES

Credits: stories.com



BENETTON

Credits: benetton.com

DIOR

Credits: dior.com

ERES

Credits: net-a-porter.com



MIU MIU

Credits: miumiu.com

GIOSEPPO

Credits: gioseppo.com

LIU JO

Credits: liujo.com



MANGO

Credits: shop.mango.com

PRADA

Credits: net-a-porter.com

RENÉ CAOVILLA

Credits: net-a-porter.com



SANDRO PARIS

Credits: sandro-paris.com

SEE BY CHLOÉ

Credits: mytheresa.com

ZARA

Credits: zara.com





