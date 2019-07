Conosciuti in tutto il mondo per la loro bellezza e praticità, i sandali capresi quest'estate saranno il vostro alleato di stile

Pensati per camminare su un'isola come Capri, tanto bella quanto impervia per indossare i tacchi, il modello caprese è un sandalo rigorosamente flat ornato da un cinturino che tiene la suola al piede e niente più.

Il trionfo della semplicità dunque, che ogni tanto fa proprio bene e soprattutto ci tiene con i piedi per terra. #Letteralmente

Oggi, ogni brand che si rispetti propone la sua versione di sandalo caprese, che, anche se non è prodotta a mano dagli artigiani dell’isola, è una valida alternativa per poter indossare un piccolo grande orgoglio tutto italiano ai piedi.

Scoprite nella nostra gallery i sandali capresi a portata di click!

(Credits: Alvaro)

La proposta del brand Alvaro è super minimal ma adatta anche alla sera grazie ai dettagli gold. #Goldgoddess

(Credits: Studio Amelia)

Il sandalo caprese di Studio Amelia è super flat in pelle rossa a stampa croco. #Redcroco

(Credits: Net-a-Porter)

Ancient Greek Sandals è specializzato in sandali ultra piatti alla schiava e capresi. Questi sono con infradito in pelle nera e una cavigliera di conchiglie oro. #Wildsummer

(Credits: Stelio Malori)

Il pitonato continua ad essere all'ultima moda. Bello e versatile sui sandali di Stelio Malori. #Pythonprint

(Credits: Aquazzurra)

I sandali con piume marabou di Aquazzurra vi metteranno le ali! #Piumemonamour

(Credits: Gianvito Rossi)

I sandali gioiello di Gianvito Rossi non hanno nulla da invidiare a quelli con tacco e saranno stupendi anche con un abito da sera. #Crystalsandals

(Credits: Malone Souliers)

Malone Souliers è un brand diventato famoso per le sue decolleté tacco 10 con doppio cinturino. Per l'estate ha messo da parte i tacchi vertiginosi (si fa per dire!) realizzando una versione di sandalo caprese con cinturino in tre colori diversi. #Coloursofsummer

(Credits: Nikolas Kirkwood)

Le iconiche perle nel tacco di Nikolas Kirkwood sono presenti anche in questo sandalo delicato ed elegante. #Signaturepearls

(Credits: Revolve)

Una variazione del sandalo caprese può essere alla schiava, come questo white di Raye che trovate sull'e-commerce Revolve. #Laced

(Credits: Emme Parsons)

I bei sandali di Emme Parsons sono così minimal da sembrare "nudi". Li amiamo! #Barefoot

(Credits: René Caovilla)

Ricchi e colorati, i sandali di René Caovilla sono perfetti per le notti d'estate. #Beunique

(Credits: Zara)

Anche i sandali di Zara sono alla schiava con lacci gold da Dea Greca. #Greekgoddess

(Credits: Jimmy Choo)

I sandali gioiello di Jimmy Choo sono in una bellissima tonalità lime, perfetta se i vostri piedi hanno una leggera abbronzatura. #Limelight