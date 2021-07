Comodi, low cost e bellissimi. Dai, francamente che cosa si può desiderare di più da un paio di sandali flat? Ecco i modelli su cui puntare a occhi chiusi quest'estate!

Che d'estate i sandali bassi siano una vera "benedizione" in termini di comfort e stile l'avevamo già appurato da tempo. Ma se vi dicessimo che potete trovare dei modelli bellissimi anche a meno di 50 euro non sarebbe una notizia ancor più interessante?

Per aiutarvi nella ricerca del sandalo flat e low cost perfetto, abbiamo vagliato le collezioni della summer 2021 e selezionato alcune proposte davvero super cute che siamo sicure adorerete anche voi!

Dalle ciabattine in rafia o in pelle intrecciata alle infradito gioiello, dalle varianti con fasce in tessuto a quelle con listini sottili che impazzano tra le influencer.

E ancora le immancabili flip flop in gomma, i sandali in pelle metallizzata dai bagliori luccicanti oppure quelli con fibbie dalla resa minimal-chic.

Logicamente la scelta della variante più in linea con il vostro stile personale e con i vostri gusti sta a voi. Eccovi però qualche suggerimento di shopping per andare sul sicuro!

Ciabattine basse con dettaglio catena STRADIVARIUS (29,99 euro)

Sandali gioiello con lacci alla caviglia ZARA (49,95 euro)

Sandali con fasce in tessuto combinabili MANGO (39,99 euro)

Sandali silver con fibbie OVS (19,55 euro)

Ciabattine in similpelle intrecciata H&M (14,99 euro)

Infradito gioiello PRIMADONNA COLLECTION (39,99 euro)

Sandaletti in rafia PITTAROSSO

Sandali con fascetta dorata PULL&BEAR (29,99 euro)

Infradito in gomma con glitter HAVAIANAS (34 euro)

Ciabattine O slippers con fascia in rafia O BAG (39 euro)

Sandali con fasce incrociate OYSHO (39,99 euro)

Ciabattine in gomma HUNTER (35 euro)

Sandali bianchi con listini sottili BERSHKA (25,99 euro)

Sandali infradito lilla BIRKENSTOCK (45 euro)

