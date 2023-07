Pronte per i saldi estivi? Noi abbiamo già preparato il carrello con i pezzi chiave di stagione di Zara (sì, alcuni sconti e promozioni sono già attivi sull'e-commerce del brand spagnolo, approfittatene!)

Mancano ormai solo pochi giorni all'inizio ufficiale dei saldi estivi 2023: nella maggioranza delle regioni e dei comuni italiani, partiranno infatti il prossimo 6 luglio.

Ma online tanti brand hanno già iniziato da tempo con promozioni allettanti e sconti super vantaggiosi. Uno su tutti il colosso spagnolo Zara, che ha una sezione dedicata scontata fino al 40%.

E per una sessione di shopping pre-sale da manuale, abbiamo selezionato i nostri capi e accessori "prefe" da mettere subito subito nel carrello degli acquisti, prima che vadano sold-out. Cosa che potrebbe capitare molto in fretta dato che sono tutti must have indiscussi del guardaroba.

Alcuni più "seasonal", come i sandali oro con listini intrecciati che regaleranno un'aria chic anche al look più semplice. O la minigonna pareo da sfoggiare sia al mare che in città, magari con un body cut-out o con un crop top gioiello.

Altri "key pieces" invece sono perfetti per coprire più stagioni e vi torneranno utilissimi anche in autunno. Qualche esempio? Il blazer oversize con dettaglio asimmetrico o il trench beige a doppiopetto ma anche lo chemisier in maglia con cintura in vita, lo slip dress satinato e la maxi gonna in denim.

Fatevi sotto!

Vestito midi satin a fiori ZARA

Body cut-out ZARA

Minigonna pareo ZARA

Camicia satinata con spacchi laterali ZARA

Pantaloni gialli a palazzo ZARA

Mini borsa shopper con strass ZARA

Trench beige doppiopetto con fiorellini ZARA

Crop top gioiello ZARA

Vestito in maglia con cintura ZARA

Sandali oro con listini intrecciati ZARA

Blazer oversize asimmetrico ZARA

Camicia stampa paisley ZARA

Gonna lunga in denim ZARA