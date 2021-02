Più nuance di rosa nello stesso look? Grazia.it vi mostra come abbinarle al meglio!

Complice l’arrivo della Primavera, siamo tutte più romantiche e con una pazza voglia di indossarlo nei nostri look di febbraio.

Di cosa parliamo? Ma del rosa! Una palette che amiamo alla follia perché ci fa sentire "eterne ragazze", in tutte le sue tonalità moda.

Ma come abbinare due o più nuance di rosa in un unico outfit?

La regola generale che può guidarci è quella di non accostare i sottotoni caldi (es. pesca, salmone) ai sottotoni freddi (es. rosa baby, fucsia), vi basterà individuarli e vestirvi in total pink sarà un vero gioco da ragazzi.

(Credits: Instagram)

Per dimostrarvelo, manuale di armocromia alla mano, abbiamo studiato ad hoc 5 look favolosi ad alto tasso di rosa che non vedrete l'ora di sperimentare! #PinkOverdose

1) Come indossare il rosa: look romantico con il viola

(Credits: Gedebe, & Other Stories, Zalando)

Il nostro primo look si compone di una camicetta romantica con maniche a palloncino di & Other Stories, gonna plissé color uva di Stradivarius (disponibile su Zalando) e infine la mini bag lilla con manico gioiello di Gedebe. #PurpleLady

2) Come indossare il rosa: look sporty con rosa antico e vinaccia

(Credits: EveryBody, Falconeri, New Balance)

Questo look comfy-chic gioca sui toni caldi del burgundy accostato al rosa antico, un'accoppiata davvero vincente. Per ricrearla vi basterà scegliere il body di EveryBody, un brand made in Italy tutto nuovo che realizza body di ogni tipo, i joggers in seta di Falconeri e le trainer di New Balance. #ActiveCool

3) Come indossare il rosa: look "mean girls" rosa candy e bianco

(Credits: Pinko, By Far, Cos)

Il terzo look che vi proponiamo è in stile "Regina George" e si compone di mini di Pinko in pied de poule color caramella e bordeaux, micro bag di By Far e pull a mezze maniche bianco di Cos. #PreppyPink

4) Come indossare il rosa: look daily con fucsia, rosa crepe e denim

(Credits: Max & Co, Levi's, Gucci)

Il quarto look super cool che abbiamo composto è fatto di denim a palazzo di Levi's, pullover a mezze maniche con logo di Gucci e cappotto modello "runway" color rosa crepe di Max&Co. #DayChic

5) Come indossare il rosa: look denim con fucsia e una punta di lilla

(Credits: Manila Grace, Mango, D Milano)

A differenza degli altri, il nostro quinto e ultimo look si ispira alle atmosfere Eighties ed è composto da abito in denim di Mango, borsa Poppy di Manila Grace in stampa cocco fucsia e infine slingback con tacco a cono in denim e vernice lilla, firmate dal brand di calzature italiano D Milano. #DeminAndPink