La popstar ha presentato la collezione Autunno Inverno 2019 del suo brand di lingerie durante la New York Fashion Week con una grande sfilata-evento all’insegna dell’inclusività e della body positivity.

La settimana della moda newyorkese si è appena conclusa, ma della sfilata-evento organizzata da Rihanna per presentare la seconda collezione del suo marchio di underwear Savage X Fenty sentiremo ancora molto parlare.

A un anno di distanza dall’esordio del brand, avvenuto proprio sulle passerelle della Grande Mela, la vulcanica popstar è tornata a scuotere l’industria del fashion. Vi spieghiamo come e perché.





L’anti-Victoria's Secret fashion show





In molti hanno visto nel colossale evento allestito al Barclays Center di Brooklyn una risposta al patinatissimo Victoria's Secret Show, annullato per la prima volta dopo 23 anni a causa del drastico calo di popolarità e delle polemiche che hanno investito il marchio dopo i no alle modelle transgender e plus size.



Un approccio diametralmente opposto a quello adottato dalla cantante e imprenditrice barbadiana, che in un video pubblicato sullo shop online del suo brand di lingerie ha dichiarato: «La mia visione per Savage X è sempre stata all’insegna dell’inclusività. Tutto quello che desidero è avere un impatto positivo sulle donne. Non ci sono regole per creare l'intimo. Puoi essere a tuo agio quanto ti pare e sexy quanto ti pare».





Un super show all’insegna dell’inclusività





Più che una sfilata, Savage X Fenty è stato un vero e proprio spettacolo che ha visto alternarsi in passerella modelle, attrici e performer di tutte le provenienze, taglie e orientamento sessuale. Ad aprire le danze è stata la stessa Riri, che si è esibita in un’elettrizzante coreografia insieme a un nutrito corpo di ballo, seguita da Gigi Hadid - la prima a sfilare - Cara Delevingne, 21 Savage, la cantante pluripremiata Halsey - che ha presentato e cantato il suo nuovo singolo “Graveyard” - la modella curvy Paloma Elsesser e il rapper A$AP Ferg, solo per citarne alcuni. Momento clou è stato senza dubbio il gran finale a tema “carnevale”, che ha visto folleggiare sul palco tutti i suoi protagonisti abbigliati in stile carioca, con tanto di vistosi copricapo.





Il parterre





Se in passerella non sono mancate presenze “importanti”, il front row non è stato da meno. Kacey Musgraves, Hailee Steinfeld, Vanessa Hudgens, Chris Rock, Diplo, Ashley Graham, Paris e Nicky Hilton, Lil Kim, Lisa Rinna, Shanina Shaik, Zac Posen, Skrillex, La La Anthony e Patrick Schwarzenegger sono solo alcune delle star che hanno contribuito a rendere indimenticabile la sfilata.





Savage X Fenty: il front row costellato di star Ashley Graham

Shanina Shaik

Paris Hilton



Joan Smalls

Ashley Benson

Patrick Schwarzenegger



Vanessa Hudgens

Normani

/ 8 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Niente foto, né video durante lo show





Strettissime le regole per tutti gli ospiti: divieto di riprese. Gli smartphone degli invitati sono stati temporaneamente “sequestrati” all’ingresso. Il motivo di tale restrizione risiede nella partnership che il brand ha stretto con Amazon: lo show sarà trasmesso infatti in esclusiva dalla piattaforma di streaming Amazon Prime Video il prossimo 20 settembre, corredato da una serie di contenuti inediti, con l’intento di portare gli spettatori di tutto il mondo dietro le quinte dell’evento. A partire dalla stessa data sarà inoltre possibile acquistare la collezione Autunno Inverno 2019 su Amazon Fashion.





La collezione



Con Savage X Fenty Rihanna persegue la sua “mission” di inclusività intrapresa nel 2017 con il lancio della linea di make up Fenty Beauty e con quelle di ready-to-wear, realizzando una collezione in cui colori e riferimenti si mescolano in modo audace. Tra le anticipazioni emerse dalla sfilata ci sono tutine in rete con inserti preziosi, corsetti in pizzo in stile pin-up, body e completi dal piglio sportivo disponibili in un’ampia gamma di taglie e pensati per celebrare una nuova idea di fascino, incentrata sull’unicità di ogni donna.





Ph. Credits: Ben Gabbe/Getty Images for Savage X Fenty Show Presented by Amazon Prime Video