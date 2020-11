Per non ridursi all'ultimo secondo è meglio giocare d'anticipo e iniziare a pensare subito al regalo perfetto per il nostro "Lui": ecco le proposte fashion più cool in circolazione!

Sembra ancora un lontano miraggio ma in realtà Natale è proprio dietro l'angolo. Ebbene, dopo aver stilato una lista con tutti i regali che vorremo vedere sotto l'Albero, non possiamo non pensare un po' anche a loro, ai nostri boys!

Che sia il papà, il marito, il fratello, il cugino, il fidanzato, l'amico del cuore, il collega preferito, di sicuro ci sarà un "lui" speciale che si merita un bel dono da scartare a Natale, no? Ecco allora una gallery piena zeppa di capi e accessori da uomo pronti a soddisfare anche i gusti più difficili.

Perchè, diciamoci la verità, spesso i maschi riescono a essere persino più esigenti di noi e trovare l'idea giusta per farli felici non è certo una passeggiata!

Dal blazer sartoriale per l'ufficio alla giacca imbottita perfetta nel tempo libero, dai mocassini in vernice alle chunky sneakers, dallo smartwatch agli occhiali da sole, ecco tante opzioni cool da tenere a mente.

Se invece pensate che abbia già tutto e volete buttarla sul ridere, ricordatevi che c'è sempre l'opzione ugly sweater: sì, proprio loro, i maglioni e le felpe a tema natalizio (indimenticabile il maglione con la renna di Marc Darcy in Bridget Jones!) che gli strapperanno di certo un sorriso.

Natale 2020: i regali moda per lui Giacca con colletto in shearling SANDRO PARIS



Credits: it.sandro-paris.com

Pullover a girocollo BEN SHERMAN



Credits: bensherman.com

Stivaletti in suede ALDO



Credits: aldoshoes.it

Bomber bicolor in stile college MICHAEL KORS MENS



Credits: michaelkors.it

Chunky sneakers ALEX DE PASE



Credits: alexdepase.eu

Piumino con cappuccio DUVETICA



Credits: duvetica.it

Bracciale della linea Force 10 Emblem Cable di FRED PARIS



Credits: fred.com

Blazer monopetto TRAIANO MILANO



Credits: traiano.com

Giacca in tartan Carhartt WIP visto su Zalando



Credits: zalando.it

Mocassini in pelle BATA



Credits: bata.it

Boxer CALVIN KLEIN su Amazon Fashion



Credits: amazon.it

Biker jacket con inserti in pelliccia COLLINI MILANO



Credits: collinimilano.com

Orologio DANIEL WELLINGTON su Amazon Fashion



Credits: amazon.it

Pullover jacquard DESIGUAL



Credits: desigual.com

Occhiali da sole EYEPETIZER



Credits: eyepetizer.it

Giacca in pile FILA



Credits: fila.com

Felpa a girocollo DOCKERS



Credits: dockers.com

Calze stampa tartan FRED PERRY



Credits: fredperry.com

Visiera protettiva fotocromatica FACE-OFF



Credits: faceoffitaly.com

Sneakers in pelle FIND su Amazon Fashion



Credits: amazon.it

Sciarpa check GANT su Amazon Fashion



Credits: amazon.it

Cappello a tesa larga GI'N'GI



Credits: gingi.it

Pull natalizio H&M



Credits: hm.com

Pantaloni con zip sul fondo GUCCI via Mytheresa



Credits: mytheresa.com

Cintura con borchie HTC LOS ANGELES



Credits: htclosangeles.com

Boxer in satin ASOS



Credits: asos.com

Camicia a quadri in flanella IMPERIAL



Credits: imperialfashion.com

Occhiali da sole ITALIA INDEPENDENT



Credits: italiaindependent.com

Maglione natalizio JACK & JONES



Credits: jackjones.com

Calze con coniglietti JIMMY LION



Credits: jimmylion.com

Maglia a dolcevita JOHN SMEDLEY via Mytheresa



Credits: mytheresa.com

Blazer monopetto LATORRE



Credits: sartorialatorre.it

Jeans LEVI'S RED TAB



Credits: levi.com

T-shirt girocollo di cotone MARNI via Mytheresa



Credits: mytheresa.com

Bomber trapuntato in piuma d’oca MOORER



Credits: moorer.clothing

Zaino in tela NEW ERA su Yoox



Credits: yoox.com

Occhiali da sole KYME



Credits: kymesunglasses.com

Cappotto beige monopetto PRIMARK



Credits: primark.com

Pullover con logo PYRENEX



Credits: pyrenex.com

Marsupio in pelle MOSCHINO



Credits: moschino.com

Smartwatch TECNOCHIC



Credits: tecnochic.eu

Penna stilografica AURORA PENNE



Credits: aurorapen.it

Sneakers con para alta VANS



Credits: vans.it

Piumino con cappuccio TIMBERLAND



Credits: timberland.it

Zaino in pelle TOMMY HILFIGER su Amazon Fashion



Credits: amazon.it

Piumino con inserto check WOOLRICH



Credits: woolrich.eu

Sneakers VEJA su Yoox



Credits: yoox.com

