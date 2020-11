Natale 2020 si avvicina e la corsa ai regali pure. Se brancolate nel buio in cerca dell'ispirazione giusta, eccovi pronte tante idee fashion per la mamma, la sorella, la migliore amica e anche per se stesse!

In questo periodo tanto complicato e pieno di incertezze sul futuro, dobbiamo cercare di pensare positivo e concentrarci su #solocosebelle. E il Natale con il suo clima magico è decisamente tra queste.

L'emergenza sanitaria da Covid-19 infatti non può (e non deve!) toglierci la voglia di festeggiare questa ricorrenza. E magari anche con qualche dono speciale sotto l'Albero.

Se ora come ora l'idea di dover trovare i regali perfetti per tutti, vi mette l'ansia, tranquille: per alleggerirvi il compito abbiamo selezionato tantissime proposte fashion che accontenteranno i gusti più disparati.

Mamma, sorelle, amiche, suocere, colleghe... ce n'è davvero per tutte, dal capo di tendenza all'accessorio raffinato, dal pezzo più impegnativo al piccolo pensiero per dire "ti voglio bene" anche a distanza.

E ricordatevi di fare un regalo anche a voi stesse perchè quest'anno più che mai ce lo meritiamo davvero tanto!

Natale 2020: i regali moda per lei Pumps in vernice rossa con cinturino di strass JIMMY CHOO



Credits: jimmychoo.com

Trunk Sublime Bag MARNI



Credits: marni.com

Fascia per capelli in velluto nero con profili dorati BOKEH MILANO



Credits: bokehmilano.com

Camicia in tulle e pizzo KOCCA



Credits: kocca.it

Parka rosso WOOLRICH



Credits: woolrich.eu

Maglione AVRIL 8790



Credits: avril8790.it

Cintura in pelle 8 BY YOOX



Credits: yoox.com

Stivaletti con tacco ALDO



Credits: aldoshoes.it

Borsa a spalla in pelle rossa BALDININI



Credits: baldinini-shop.com

Blusa con maniche a palloncino PRIMARK



Credits: primark.com

Cappotto lungo con cintura BEATRICE .B



Credits: beatriceb.com

Pumps con dettaglio gioiello MALONE SOULIERS



Credits: malonesouliers.com

Jumpsuit con dettagli in pizzo SFIZIO



Credits: sfiziocollection.com

Abito con frange e paillettes MANGO



Credits: shop.mango.com

Borsa in pelle da polso LA MARTINA



Credits: lamartina.com

Stivali texani con tacco ASH



Credits: ash.com

Sciarpa in cashmere con motivo jacquard bicolor ASPESI



Credits: aspesi.com

Berretto in lana ACNE STUDIOS via Mytheresa



Credits: mytheresa.com

Borsa a forma di giraffa della collezione Animal Icon Bags firmata THOM BROWNE



Credits: thombrowne.com

Abito in velluto con fiocchi di strass SALONI



Credits: saloniworld.com

Giacca in lana stampa tartan VERONICA BEARD



Credits: veronicabeard.com

Mini bag con tracolla e borchie argento DELVAUX



Credits: delvaux.com

Stivaletti in pelle rossa con tacco sospeso VIC MATIE



Credits: vicmatie.com

Borsa Pencil Chat con manico gioiello LANVIN



Credits: lanvin.com

Abito in velluto AMOTEA



Credits: amotea.com

Friulane ricamate ALLAGIULIA X ISSIMO



Credits: issimoissimo.com

Abito oro in paillettes GUESS



Credits: guess.eu

Fiocco per capelli in velluto LEONTINE VINTAGE



Credits: leontinevintage.com

Clutch gold ALEXANDER MCQUEEN



Credits: alexandermcqueen.com

Bottiglia ricamata 24BOTTLES



Credits: 24bottles.com

Maglia a collo alto in cashmere multipunto MALO



Credits: it.malo.it

Sciarpa in lana BARTS su Amazon Fashion



Credits: amazon.com

Borsa a tracolla A.CLOUD BAG



Credits: acloud-official.com

Pullover con strass BY MALENE BIRGER visto su Zalando



Credits: zalando.it

Borsa a tracolla Multichain BULGARI



Credits: bulgari.com

Borsa a mano in tartan CALICANTO



Credits: calicantoluxurybags.it

Borsa a tracolla ALVIERO MARTINI 1 CLASSE



Credits: alvieromartini.it

Trench plissé CATERINA MORO



Credits: caterinamoro.it

Shopper in suede CAMPO MARZIO



Credits: campomarzio.it

Stivaletti in pelle goffrata CAFENOIR



Credits: cafenoir.it

Cerchietto ROSANTICA GIOIELLI



Credits: shop.rosantica.com

Camicia con maniche a sbuffo COLLINI MILANO 1937



Credits: collinimilano.com

Gonna midi a pieghe CETTINA BUCCA



Credits: cettinabucca.com

Stivali alti in pelle metallizzata CARMENS



Credits: carmens.it

Giacca in pile DESIGUAL X MR. CHRISTIAN LACROIX



Credits: desigual.com

Abito da sera sparkling BOOHOO



Credits: it.boohoo.com

Cardigan di lana DIXIE



Credits: dixiefashion.com

Pumps dorate DAMIANO MARINI



Courtesy of Press Office

Pullover natalizio DOROTHY PERKINS su Zalando



Credits: zalando.it

Scarponcini stringati DOUCAL'S



Credits: doucals.com

Borsa in pelle con catena dorata E'ST BAG



Credits: estbag.it

Berretto con scritta ESSENTIEL ANTWERP



Credits: essentiel-antwerp.com

Cintura in pelle FENDI via Mytheresa



Credits: mytheresa.com

Occhiali da sole FIELMANN



Credits: fielmann.it

Stivaletti stringati in pelle FRANCESCA BELLAVITA



Credits: francescabellavita.it

Cintura in pelle con fiocco FRAU



Credits: frau.it

Cerchietto in velluto GI'N'GI



Credits: gingi.it

Shopper stampa check GIANNI CHIARINI



Credits: giannichiarini.com

Montone con cappuccio GIMO'S



Credits: gimos.com

Maglione natalizio H&M



Credits: hm.com

Gonna con dettaglio plissé MANTU



Credits: mantu.it

Stivaletti stampa snake EMANUELLE VEE



Credits: emanuellevee.it

Berretto di lana HTC LOS ANGELES



Credits: htclosangeles.com

Portachiavi a forma di stella IL BISONTE



Credits: ilbisonte.com

Abito blazer IMPERIAL



Credits: imperialfashion.com

Occhiali da schermo IZIPIZI



Credits: global.izipizi.com

Minibag da polso JIL SANDER via Mytheresa



Credits: mytheresa.com

Giacca in denim con intero in shearling LEE su Amazon Fashion



Credits: amazon.com

Borsa silver in pelle goffrata MIU MIU



Credits: miumiu.com

Slingback con strass BLUMARINE



Credits: blumarine.com

Borsa con catena MSGM RESORT



Credits: msgm.it

Cappello con fiocco in raso MALLONI



Credits: malloni.com

Cardigan con taschine KHAITE via Mytheresa



Credits: mytheresa.com

Pantaloni in tartan MADAME BERWICH



Credits: berwich.com

Pigiama in seta LA PERLA Fall in Love



Credits: it.laperla.com

Borsa color-block con borchie dorate LA CARRIE BAG



Credits: lacarrie.it

Maxi sciarpa con logo PRADA



Credits: prada.com

Giacca in denim LEVI'S RED TAB



Credits: levi.com

Body in lurex MALI BEACHWEAR



Credits: malibeachwear.com

Sneakers ricamate MANEBI



Credits: manebi.com

Scrunchie per capelli in raso MARZOLINE su Yoox



Credits: yoox.com

Pullover con ricami e strass MES DEMOISELLES PARIS



Credits: mesdemoisellesparis.com

Piumino glitter MIXTURE



Credits: mixture.it

Sciarpa imbottita MONCLER via Mytheresa



Credits: mytheresa.com

Cappotto in pelliccia imbottito MOORER



Credits: moorer.clothing

Tracolla MOSCHINO M Bag



Credits: moschino.com

Abito da sera MOTIVI Christmas Edition



Credits: motivi.com

NASCO UNICO Una scatola speciale con stoffe, bottoni e cifre personali ricamate nella fodera interna per poter assemblare il proprio blazer Nasco Unico. Il tutto selezionato con cura e accompagnato da un biglietto d'auguri personale.



Credits: nascounico.com

T-shirt natalizia ONLY su Zalando



Credits: zalando.it

Cappotto a uovo SWORD 6.6.44



Credits: sword6644.it

Felpa natalizia NEW GIRL ORDER su Zalando



Credits: zalando.it

Borsa a mano OZY MILANO



Credits: ozymilano.it

Gonna midi plissé silver PIERANTONIOGASPARI



Credits: pierantoniogaspari.com

Picasso Old Lamina di ANITA BILARDI



Credits: anitabilardi.com

Borsa in velluto PINKO Love Mini Square



Credits: pinko.com

Cappotto con bottoni dorati PRIMARK



Credits: primark.com

Basco con applique RADA



Credits: rada.it

Pullover con bocche stampate PRADA via Mytheresa



Credits: mytheresa.com

Piumino con cappuccio PYRENEX



Credits: pyrenex.com

Camicia con maniche a sbuffo ROMEO GIGLI



Credits: romeogigli.it

Cardigan con profili intrecciati SANDRO PARIS



Credits: it.sandro-paris.com

Body intimo SLOGGI



Credits: it.sloggi.com

Stivali alti in pelle OVYE



Credits: ovye.it

Blazer monopetto TAGLIATORE 0205



Credits: tagliatore.com

Gonna a pieghe in velluto TESEI



Credits: teseiofficial.com

Abito di paillettes con piume sul fondo TWINSET MILANO



Credits: twinset.com

Mary Jane in suede UNISA



Credits: unisa-europa.com

Berretto natalizio con pom pom URBAN CLASSICS su Zalando



Credits: zalando.it

Décolleté in pelle silver WHAT FOR



Credits: whatfor.com

Tracolla in pelle ZOE DE HUERTAS



Credits: zoedehuertas.com

