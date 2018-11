Per una grande donna ci vuole il regalo perfetto: ecco le nostre proposte moda

Che cosa regalare alla mamma a Natale? C'è chi ci pensa addirittura prima del regalo per il fidanzato/marito. E come biasimare questa scelta? Del resto non dimentichiamoci che la mamma è sempre la mamma!

Ora, sappiamo bene che per ribadirle l'amore che proviamo per Lei, non basterebbero tutti i regali del mondo. Ciò nonostante abbiamo scovato alcuni capi e accessori che ci sembrano perfetti per ringraziarla, almeno in parte, di tutto quello che dona lei a noi ogni santo giorno.

I must invernali che non possono mancare nel suo guardaroba? Super chic, che domande.

Un cappotto con cintura in vita dall'allure sofisticata, un maxi cardigan in cashmere caldo e morbidissimo, una stola dalla fantasia irresistibile, una borsa raffinata e un paio di stivaletti in pelle cuoio per quel tocco grintoso che non guasta.

Ma non è tutto. Scoprite la nostra selezione e lasciatevi ispirare.









I regali di Natale per la mamma Cappotto doppiopetto con cintura & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Borsa a mano in cavallino e pelle ZANELLATO

Credits: zanellato.com



Cappello in feltro con pom pom SISLEY

Credits: it.sisley.com



Occhiali da sole della capsule collection "Nina" di RAY-BAN

Credits: ray-ban.com

Maxi cardigan in cashmere FALCONERI

Credits: it.falconeri.com





Gonna a tubino con fiocco MARELLA

Credits: it.marella.com



Borsa in velluto con catena dorata e frange PASHBAG BY L'ATELIER DU SAC

Credits: atelierdusac.com

Portafogli e portachiavi a cuore BLUMARINE

Credits: blumarine.com

Pochette dorata con fibbia gioiello LUISA SPAGNOLI

Credits: luisaspagnoli.it



Tracolla tonda in pelle burgundy IL BISONTE

Credits: ilbisonte.com

Tubino jacquard LANACAPRINA

Credits: lanacaprina.it

Cardigan lungo in lana a coste OLTRE

Credits: oltre.com



Maxi scialle trapuntato MANTERO 1920

Credits: mantero.com

Cappotto over in lana bouclé POMANDERE

Credits: pomandere.com



Stivaletti in pelle cuoio PELLICO

Credits: pellico.net



Tracolla in pelle rossa SALAR

Credits: salar.it

Blazer con cintura elasticizzata SUNCOO

Credits: suncoo-paris.com





/ 17 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...