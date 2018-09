Ralph Lauren ha festeggiato 50 anni di attività durante la NYFW con la sfilata spring summer 2019, un party esclusivo e tante celeb

Una location d'eccezione, la Bethesda Terrace a Central Park, ha fatto da cornice all'evento esclusivo organizzato da Ralph Lauren per i 50 anni del brand.

In passerella hanno sfilato per la prima volta insieme le collezioni Ralph Lauren Collection, Polo Ralph Lauren e Double RL in una sorta di storytelling dei simboli più iconici della maison.

Dallo stile sporty-chic legato al mondo del polo, ai sontuosi abiti in velluto che hanno conquistato le dive di oggi e di ieri.

Dalle influenze "old west" alle suggestioni folk dai colori variopinti, passando per i completi d'ispirazione manlike dalla sartorialità impeccabile, lo show ha ripercorso i momenti salienti della carriera e i codici stilistici più forti del marchio americano.

Ecco un piccolo assaggio della sfilata spring summer 2019.









Un anniversario importante che ha radunato tantissime stelle della moda e del cinema, che naturalmente hanno sfoggiato per l'occasione le creazioni storiche della maison.

Da Blake Lively a Jessica Chastain, ecco le celeb che hanno animato il parterre.





Ralph Lauren: le star nel front row Anne Hathaway

Blake Lively

Chiara Ferragni

Jessica Chastain

Poppy Delevingne

Priyanka Chopra

Rosie Huntington-Whiteley

