Beauty case formato mignon, custodie per Airpods in versione luxury e molto di più: sono gli accessori del momento

Piccoli, a volte minuscoli, eppure hanno fatto perdere la testa un po' a tutti. In primis, a influencer e ai fashion insiders, che rapidamente li hanno eletti a oggetti del desiderio.



E oggi, per fortuna, o purtroppo vedete voi, gli e-commerce pullulano di accessori in che di funzionale hanno poco. Almeno in molti casi, non sempre. Perché un porta-rossetto svolge comunque il suo dignitoso compito.



E allora direte voi, a cosa servono? Fanno il lavoro degli accessori: decorano, divertono. Sono degli sfizi da togliersi perché la moda è anche questo.



In principio è stato Jacquemus, con Le Chiquito: lanciata qualche stagione fa, la simpatica micro borsettina, tanto piccola da sembrare un gioco per bambini.

Adesso è il momento di ampliare un po' gli orizzonti: quello che ci aspetta, per la nuova stagione, è un parco accessori ancora più vasto. Abbiamo già nominato la custodia per il rossetto, in pelle con logo Gucci, ma ci sono anche astucci porta Airpods (di Prada) o mini borselli e beauty case mignon da portare al collo.



Scoprite quali sono i pezzi più strani e divertenti del momento!

Il porta rossetto di GUCCI

GUCCI Porta rossetto in pelle martellata rossa, con logo doppia G smalatato e catena removibile per indossarlo al collo, a tracolla o a spalla.

Credits: Gucci.com



La borsa-charms di BOYY

BOYY Si chiama Bobby Charm ed è la versione "ciondolo" della borsa Bobby. Da allacciare al passante dei jeans o direttamente sulla borsa.

Credits: Mytheresa.com



Il case per Airpods di PRADA

PRADA Contenitore per Airpods Portafoglio in pelle di vitello Modello rosa con dettagli color oro.

Credits: Farfetch.com



Il borsellino di BOTTEGA VENETA

BOTTEGA VENETA The Pouch Mini è una versione mini della classica clutch morbidissima del brand. Grande come un porta monete, è disponibile in tantissimi colori e si può indossare a tracolla.

Credits: Mytheresa.com

Il beauty di JACQUEMUS

JACQUEMUS Si chiama Le Vanity ed è un vero beauty case in miniatura, lto appena 8 cm.

Credits: Net-a-Porter.com



L'astuccio per il pettine di FENDI

FENDI Porta pettine in karung marrone con logo dorato. Il pettine è personalizzato con motivo FF.

Credits: Fendi.com



La cappelliera-collana di LOUIS VUITTON

LOUIS VUITTON Collana Petite Boîte Chapeau è un gioiello che replica la forma di una cappelliera.

Credits: Louisvuitton.com