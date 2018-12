Ancora in alto mare con i regali di Natale? La soluzione potrebbe essere proprio lì, a portata di mano...

Il portafoglio, ancor più della borsa, contiene praticamente tutte quelle cose di cui non possiamo proprio fare a meno ogni giorno.

Dai contanti alle carte di credito, dalla patente al badge aziendale, senza dimenticare tessere sconto, abbonamenti ai mezzi, amuleti portafortuna, e chi più ne ha più ne metta. Ecco perchè è un accessorio la cui scelta richiede un'attenzione particolare.

La sua importanza lo rende anche un'ottima idea come regalo di Natale, da fare o da farsi.

Dal modello matelassé di Chanel, evergreen indiscusso, alla versione in tela monagram di Louis Vuitton che si arricchisce di dettagli colorati e pop.

Con cavalli stampati come quello di Chloé o con bottone a cuoricino come la proposta di Miu Miu.

Micro come le varianti di Mulberry e & Other Stories, oppure maxi come quelle di Fendi e Hermès. C'è solo l'imbarazzo della scelta.

Eccone 12 portafogli che ci hanno fatto innamorare (e che vorremmo vedere sotto l'Albero!).









In pelle matelassé con bordi a contrasto CHANEL

Credits: chanel.com





In tela monogram con patch colorati LOUIS VUITTON

Credits: it.louisvuitton.com





Con bottoncino a cuore e scritta en pendant MIU MIU

Credits: store.miumiu.com





In pelle fucsia HERMÈS

Credits: hermes.com





Con cavalli ricamati CHLOÉ

Credits: net-a-porter.com

A bustina con chiusura a logo FENDI

Credits: fendi.com





Mini portafoglio con zip dorata & OTHER STORIES

Credits: stories.com





Matelassé con banda in tessuto a contrasto GUCCI

Credits: gucci.com





In pelle cuoio martellata GIVENCHY

Credits: net-a-porter.com





In pelle stampa cocco MULBERRY

Credits: net-a-porter.com





In tessuto stampa logo Saddle DIOR

Credits: dior.com





In pelle bicolor con profili dorati MICHAEL MICHAEL KORS

Credits: michaelkors.it