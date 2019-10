I fashion brand sembrano essere tutti d’accordo: sono le pochette in formato XXL le borse più cool del momento. Ecco 15 modelli top da comprare al volo.



Quelle in versione mini, piccole e compatte, sono da sempre un accessorio indispensabile per completare le mise da sera; quelle grandi, più comode e capienti, sono invece la grande rivelazione della stagione e quest’autunno-inverno potremo indossarle anche di giorno.

Sono lontani i tempi in cui clutch e pochette si sfoggiavano solo dopo il tramonto! Ora che grandi e piccoli brand le hanno proposte anche in formato XXL, sono loro la migliore alternativa possibile a tracolle, zainetti e tote bag e potremo tirarle fuori dall’armadio in ogni momento del quotidiano.





Nuovo oggetto del desiderio, maxi clutch e pochette hanno già conquistato le influencer che già da un po’ si dilettano a indossarle con completi coordinati e sneakers, abiti lunghi e stivaletti o anche solo con un semplice paio di jeans e una t-shirt, e adesso tocca a noi iniziare a cavalcare il trend.

I modelli più gettonati del momento sono quelli in pelle, a tinta unita, soffici come una nuvola, ma nelle nuove collezioni non mancano neanche varianti dalle stampe iper colorate, perfette per portare una ventata di allegria ai look da tutti i giorni.

Pronte a lasciarvi contagiare da questa nuova fashion obsession? Se la risposta è si, non vi resta che darvi da fare con lo shopping!





BOTTEGA VENETA Clutch morbida in pelle intrecciata

Credits: bottegaveneta.com









BURBERRY Maxi pochette in pelle avorio

Credits: farfetch.com









LA DOUBLE J Maxi clutch a stampa multicolor

Credits: matchesfashion.com









FURLA Pochette in pelle liscia con zip in metallo

Credits: furla.com









COCCINELLE Pochette rettangolare dai riflessi gold

Credits: coccinelle.com









MAISON MARGIELA Pochette imbottita in pelle grigia

Credits: matchesfashion.com









GUCCI Clutch in pelle con “stampa tutti frutti”

Credits: farfetch.com









COACH Clutch in pelle con chiusura a scatto

Credits: farfetch.com









STELLA MCCARTNEY Clutch da giorno con logo traforato

Credits: farfetch.com









MANSUR GAVRIEL Cloud clutch in pelle rosa

Credits: matchesfashion.com









THE VOLON Clutch in pelle multicolor

Credits: farfetch.com









GIVENCHY Pochette Antigona in pelle rossa

Credits: farfetch.com









WEEKEND MAX MARA Pasticcino bag in maglia grigia

Credits: it.weekendmaxmara.com





JIL SANDER Clutch in pelle con cinturino da polso

Credits: farfetch.com













TWINSET Pochette in pelle nera con zip frontale

Credits: twinset.com