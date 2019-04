Non solo di sera. Le pochette s'indossano anche di giorno e sono super cool: proprio come queste!



Dimenticatevi una volta per tutte il concetto che siano un accessorio da riservare esclusivamente alla sera o alle occasioni speciali.

Sì, perchè ormai le pochette sono state ampiamente "sdoganate" in mille altri contesti e si sposano alla perfezione praticamente con tutti i look.

Persino sulle mise da giorno più essenziali e casual (sono favolose anche con jeans e sneakers, provare per credere!).

Naturalmente le versioni più preziose, quelle arricchite da strass luccicanti e applique gioiello, continuano a essere un grande must per matrimoni e cerimonie eleganti.

Ma ci sono poi tantissime alternative più "easy" da sfoggiare senza problemi all day long: in pelle martellata o matelassé, dalla fantasia animalier o con frange multicolor, in raso o in rafia, c'è solo l'imbarazzo della scelta!

Scoprite i modelli più cool della primavera estate 2019 e lasciatevi tentare.

CHANEL

Credits: chanel.com





TORY BURCH

Credits: toryburch.it





DRIES VAN NOTEN

Credits: net-a-porter.com





GUCCI

Credits: gucci.com





PRADA

Credits: net-a-porter.com





MIU MIU

Credits: miumiu.com





STUDIO SARTA

Credits: studiosarta.com





DIOR

Credits: dior.com





KAYU

Credits: net-a-porter.com





SAINT LAURENT

Credits: mytheresa.com





CHARLOTTE OLYMPIA

Credits: charlotteolympia.com





LOEWE

Credits: net-a-porter.com





GUM DESIGN

Credits: gum-design.com





CHRISTIAN LOUBOUTIN

Credits: net-a-porter.com





BOTTEGA VENETA

Credits: net-a-porter.com





BURBERRY

Credits: net-a-porter.com