Il pile, il celebre tessuto super caldo e coccoloso, si declina su tanti capi morbidissimi perfetti per affrontare con stile anche le giornate più fredde dell'anno

Soffice al tatto, caldissimo e con quell'animo sporty che lo rende cool al punto giusto. Il pile, il famoso tessuto sintetico ottenuto da fibre di poliestere, è una vera e propria coccola sulla pelle nei freddi mesi invernali. Non solo per l'abbigliamento da casa (leggete alla voce "pigiami caldi e morbidosi"!) ma s'indossa anche fuori casa su capi dal sapore nineties perfettamente in linea con i trend del momento.

Dalle classiche felpe e felpone di tutti i colori munite di zip, ai pantaloni in stile jogger che, come saprete, ormai non si sfoggiano più esclusivamente per fare sport ma anche sui look daily più stilosi.

E ancora la gonna a trapezio o il minidress da abbinare a un bel paio di stivali, la maxi camicia a quadretti check o la giacca a tinta unita da portare anche su mise più eleganti per creare un contrasto favoloso.

E poi naturalmente qualche accessorio un po' "pazzo" come la shopper comoda e capiente o la fascia per capelli, altro grande must have di stagione.

Scoprite nella nostra selezione i key pieces in pile da avere e da mixare praticamente con tutto everyday!

Felpa in pile rosa con zip PULL&BEAR

Credits: zalando.it

Giacca BURBERRY

Credits: mytheresa.com

Maglia a collo alto ACNE STUDIOS

Credits: acnestudios.com

Felpa con zip ISABEL MARANT, ÉTOILE

Credits: mytheresa.com

Minigonna in pile avorio & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Camicia maxi in pile a quadri H&M

Credits: hm.com

Jogger pants in pile A.P.C.

Credits: mytheresa.com

Felpa in pile con cappuccio ZARA

Credits: zara.com

Shopper in pile BOOHOO

Credits: it.boohoo.com

Fascia per capelli JACQUEMUS

Credits: net-a-porter.com

Bomber bicolor WOOLRICH by Daniëlle Cathari

Credits: woolrich.com

Pantaloni wide leg STAUD

Credits: net-a-porter.com

Abito corto in pile THE NORTH FACE

Credits: thenorthface.it

Felpa in pile multicolor STELLA MCCARTNEY

Credits: net-a-porter.com

Pullover cropped BERSHKA

Credits: bershka.com

Giacca in pile con cappuccio OYSHO

Credits: oysho.com

Felpa con zip in pile eco-sotenibile UNIQLO

Credits: uniqlo.com

Felpa in pile con profili a contrasto PATAGONIA

Credits: zalando.it