Il capospalla dallo stile militare è uno dei preferiti della primavera. Minimalista o colorato, eccolo nella sua declinazione leggera per la bella stagione



Il parka è un capospalla dalla doppia anima: imbottito e caldissimo per l’inverno, non appena spunta la "prima rondine di primavera" si spoglia di tutta la sua pesantezza per sbocciare in versione ultra light.



I parka primaverili sono molto amati perché assolutamente versatili: su un outfit casual così come su un outfit più chic, questo modello di giacca si adatta a ogni occasione e dress code.

Le sue linee semplici e il taglio dritto che solitamente lo caratterizza gli permettono di slanciare qualsiasi silhouette, facendosi amare ancora di più da tutte le donne.





(in foto: Hermés e Sportmax - Primavera estate 2019 - Credit Mondadori Photo)





Pratico e assieme altamente estetico, anche per la Primavera 2019 il parka torna a fare battere i cuori.

Per chi ama lo stile classico, può scegliere evergreen come quello verde militare o nella tinta beige tipica del suo cugino di primo grado, ossia il trench. Anche il grigio calzerà a pennello, trasformando una divisa dal retaggio militare in un soprabito elegantissimo.



Per essere invece più attuali, la palette primaverile fatta di tinte pastello sarà la perfetta tavolozza con cui sbizzarrirsi: optate per il rosa confetto, l’azzurro carta da zucchero, il verde menta o anche il multicolor, in un caleidoscopio di nuance che siano però tenui.

Ecco la nostra selezione di parka da sfoggiare in ogni occasione.

MAX & CO. Parka con giacca piumino estraibile.

Credits: it.maxandco.com





STEFFEN SCHRAUT Parka verde militare con bordature arricciate.



Photo Credits: zalando.com



BOSS CASUAL Parka lungo color carta da zucchero.



Photo Credits: zalando.com

ACNE STUDIOS Trench a mantella con cappuccio.



Photo Credits: acnestudios.com

BALENCIAGA Parka oversize.



Photo Credits: balenciaga.com

STELLA MCCARTNEY Parka lungo con tasche in tessuto tecnico.



Photo Credits: stellamccartney.com

TWINSET Parka multicolore.

Photo Credits: twinset.com





MOORER Parka con cappuccio regolabile e coulisse realizzato in tessuto monostretch cangiante e idrorepellente.

Photo Credits: moorer.clothing





SILVIAN HEACH Parka con cerniera e cappuccio.



Photo Credits: silvianheach.com

DESIGUAL Parka corto con patch e ricami.



Photo Credits: desigual.com

COACH Parka in jaquard floreale.



Photo Credits: coach.com

LOEWE Parka verde militare con taglio a mantella.



Photo Credits: loewe.com

PRADA Parka in gabardine di nylon.



Photo Credits: prada.com

VETEMENTS Parka in cotone cerato.



Photo Credits: mytheresa.com

ISABEL MARANT Parka in tessuto tecnico.



Photo Credits: mytheresa.com

ZARA Parka corto con cerniere.



Photo Credits: zara.com

BURBERRY Parka in taffetà con cappuccio amovibile.



Photo Credits: burberry.com