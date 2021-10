Così versatili e chic, i pantaloni palazzo si meritano senz'altro un posto d'onore nel nostro cuore...e sui nostri look, ovvio!

Se doveste "salvare" una sola tipologia di pantaloni, quale scegliereste? Noi non abbiamo davvero dubbi: i pantaloni palazzo non si toccano, non scherziamo!

Sarà forse perchè sono il modello più elegante che ci venga in mente (perfetto quindi anche per cerimonie e occasioni formali come un colloquio di lavoro), ma anche quello che si può sdrammatizzare con più facilità (basta indossarli con felpa e sneakers ed è fatta!).

Oppure perchè incarnano alla perfezione lo stile manlike che tanto adoriamo ma sanno anche esprimere una femminilità unica e sofisticata. O ancora per via della loro versatilità che ne rende l'utilizzo nel quotidiano un vero "gioco da ragazze": con blazer e camicia in seta, con un bomber sporty e un caldo lupetto, con un pullover crop e un bel cappotto a vestaglia, ci sono davvero mille combinazioni diverse da provare.

Quindi, visto tutto il loro potenziale glamour - dopo avervi mostrato 5 scarpe con cui abbinarli per un risultato impeccabile - ci sembra doveroso passare in rassegna i palazzo pants più cool dell'autunno/inverno 2021-22.

Si spazia dai modelli classici giocati su tinte basic come nero, blu navy, bianco, cipria e beige, alle versioni in velluto, liscio o a coste che sia, declinate sulle calde tonalità autunnali. Dalle stampe grafiche come il gessato alle romantiche fantasie floreali.

Scegliete i vostri pantaloni a palazzo e sfoggiateli everyday!

Pantaloni palazzo gessati IBLUES

Credits: it.iblues.it

In velluto marrone LUISA SPAGNOLI

Credits: luisaspagnoli.it

Pantaloni palazzo blu ZARA

Credits: zara.com

Pantaloni palazzo neri KOCCA

Credits: kocca.it

Pantaloni palazzo con bottoni dorati & OTHER STORIES

Credits: stories.com

In velluto cangiante BEATRICE .B

Credits: beatriceb.com

Pantaloni palazzo color avorio MANGO

Credits: shop.mango.com

Pantaloni palazzo a fiori SANDRO PARIS

Credits: it.sandro-paris.com

Pantaloni palazzo beige H&M

Credits: hm.com

Pantaloni palazzo check C&A

Credits: c-and-a.com

Pantaloni palazzo OTTOD'AME

Credits: ottodame.it

Pantaloni palazzo a coste TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

Pantaloni palazzo rosa cipria MAX&CO.

Credits: it.maxandco.com

Pantaloni palazzo effetto denim LANACAPRINA

Credits: lanacaprina.com

Pantaloni palazzo blu navy MARELLA

Credits: it.marella.com