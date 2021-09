Comodi, versatili e indiscutibilmente chic, i pantaloni palazzo tornano a essere protagonisti del guardaroba. Ma come abbinarli e soprattutto con quali scarpe indossarli per essere al top? Ecco le nostre “dritte” di stile.

Fashioniste avvisate: avere almeno un paio di palazzo pants nell’armadio questo autunno è un imperativo categorico. Dopo stagioni e stagioni di modelli attillati e vestibilità skinny, i pantaloni dal taglio ampio in stile garçonne sono pronti a prendersi la loro rivincita di stile e a riconquistare il proprio posto d’onore sul podio dei must have.

Comodi, versatili e indiscutibilmente chic, saranno proprio loro i protagonisti indiscussi dei nostri look - formali e non - nel corso dei prossimi mesi.

A fare dei pantaloni palazzo un capo assolutamente irresistibile sono le caratteristiche peculiari: le linee pulite e la silhouette rilassata li rendono un passepartout in grado di funzionare con qualsiasi altro pezzo del guardaroba, dal blazer alla più basica delle t-shirt. Tutto sta nel tener conto dei volumi, scegliendo ad esempio un “sopra” meno ampio rispetto alle proporzioni del pantalone per bilanciare l’insieme.

Ma per la riuscita dello styling c’è un altro elemento da non sottovalutare: le scarpe. Che si tratti di flat shoes o di un paio di stiletti, spesso scegliere quali calzature abbinare ai pantaloni a palazzo può rivelarsi un’impresa non da poco. Per darvi una mano abbiamo pensato a 5 combinazioni facili da replicare e rigorosamente a prova d’errore. Scopritele tutte!

Pantaloni palazzo e ballerine

Siete amanti delle altezze rasoterra? Abbinate i pantaloni palazzo alle ballerine. Si tratta di una soluzione ultra versatile che potrete sfoggiare in ufficio come nel tempo libero. Per slanciare la silhouette senza ricorrere ai tacchi scegliete un pantalone a vita alta e assicuratevi che l’orlo arrivi almeno alla caviglia, così da non accorciare otticamente la gamba.

Pantaloni a palazzo con fascia in vita LANACAPRINA, ballerine a punta in pelle scamosciata H&M.

Credits: Press Office, 2.hm.com

Pantaloni palazzo e mocassini

Casual ma non troppo, l’accostamento tra pantaloni palazzo e mocassini è un grande classico che funziona sempre ma che va maneggiato - pardon, indossato - con cura. Per evitare scivoloni di stile il nostro suggerimento è quello di prediligere pants dalle texture non troppo leggere e a tinta unita (il classico pantalone palazzo nero si presta benissimo allo scopo). Sì anche ai modelli con motivi a quadri, in perfetto accordo con il mood autunnale.

Pantaloni sartoriali a motivo check ASPESI, mocassino con morsetto OVS.

Credits: farfetch.com, ovs.it

Pantaloni palazzo e mules

I pantaloni culotte - ossia i modelli a palazzo che arrivano alla caviglia o a metà polpaccio - sono diventati stagione dopo stagione un mai più senza super collaudato che si presta a infinite combinazioni, dalle più casual alle più eleganti. Per ottenere un risultato particolarmente ricercato provate l’abbinamento con le mules.

Pantaloni cropped dalla linea ampia IBLUES, mule con tacco alto MALONE SOULIERS.

Credits: it.iblues.it, Press Office

Pantaloni palazzo e sneakers

A dispetto di quanto si possa pensare, pantaloni palazzo e sneakers formano una coppia davvero perfetta (non a caso si tratta di una delle combo più amate dalle influencer). Questi due pezzi insieme costituiscono infatti la base ideale su cui costruire i look più disparati. Indossateli con crop top e blazer se volete sentirvi super trendy, oppure scegliete un pullover marinière per dare al vostro outfit un twist parigino, o ancora, accostateli a una felpa se preferite uno stile più urban.

Pantaloni con spacco sul davanti e vita elastica MARELLA, sneaker in stile running anni ‘70 REEBOK.

Credits: it.marella.com, reebok.it

Pantaloni palazzo e stivaletti

Un mix da provare assolutamente è quello che vede i pantaloni palazzo abbinati agli ankle boots. Per quanto riguarda questi ultimi, meglio optare per modelli a punta o dal design squadrato: il contrasto con le linee ampie e fluide dei pantaloni conferirà carattere all’ensemble, rendendolo interessante e cool.

Pantaloni ampi con pieghe dal taglio crop ISABEL MARANT, stivaletti con tacco largo e punta squadrata ALOHAS.

Credits: farfetch.com, zalando.it