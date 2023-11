Pantaloni neri, un grande classico del guardaroba che non ci stufa mai. Perché? Perché si possono abbinare in tanti modi, senza mai risultare noiosi





Se ci chiedessero quale grande classico potremmo trovare, indistintamente, nell'armadio della maggior parte di voi (e di noi) diremmo sicuramente un paio di pantaloni neri.

Insieme a t-shirt e camicie bianche, sono senza dubbio un pezzo tradizionale e molto diffuso, un basic del guardaroba che non stanca mai. O quasi mai. Nonostante la loro versatilità, caratteristica che accomuna i pantaloni sartoriali tradizionali, quelli con la piega e le tasche d'ispirazione maschile ma non solo, anche di chinos e cargo, può capitare di trovarsi a non sapere come indossarli per ottenere un effetto nuovo.

Ecco che entriamo in gioco noi con una serie di ispirazioni che vi faranno amare nuovamente i vostri pantaloni neri e vi aiuteranno a guardarli con occhi, e in outfit diversi.

Partiamo dai look più facili e naturali, quelli che vedono pantalone e blazer abbinarsi al meglio per una giornata in ufficio come per una serata particolare, a un paio di sneakers e mocassini come a un paio di tacchi o di stivaletti, per arrivare a scelte di stile più elaborate e originali.

Ci sono i mix dal gusto athleisure, che vedono la presenza di giacche colorate in materiali tecnici e ci sono quelli d'ispirazione preppy, con maglioncini, scarpe modello derby o polacchini in suede.

La pelle nera, da provare su capispalla e accessori come lunghi guanti perfetti per l'inverno, aggiunge una connotazione già rock e di carattere, mentre i top adornati di piume o decorati con motivi floreali, aumentano ancora di più l'effetto glam.

Date un'occhiata a questi look che abbiamo selezionato per voi per l'Autunno-Inverno 2023 e iniziate a crearli seguendo il vostro stile.

In chiave athleisure

Con il cammello e la scarpa classica

In pelle , con il trench e un foulard

Con i toni del marrone

Con blusa e guanti in pelle

Il look 9 to 5

Party look con le piume

Con un tocco pop

Classy con giacca corta e borsa a spalla