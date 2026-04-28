Pratici, versatili, perfetti per creare look easy e rilassati: i jorts saranno la grande rivelazione della stagione. Ecco i modelli da puntare ASAP.

Se fate parte di quella lunga schiera di persone che non aspettavano altro che l’arrivo della primavera per tornare a mostrare le gambe, di sicuro avete già fatto spazio nell’armadio a nuovi bermuda.

Ma attenzione: oltre a quelli in pelle, in lino e in raso che probabilmente avete già aggiunto alla vostra wishlist, c’è un altro paio che vale la pena puntare durante la prossima sessione di shopping.

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Parliamo dei jorts alias i bermuda in denim, quei modelli che dal fit ampio e rilassato, che si fermano appena sopra il ginocchio, che già da un po’ stanno spopolando dappertutto.

Grande must-have del guardaroba dei primi anni Duemila, ultimamente li abbiamo visti addosso a trend setter e celeb, che li hanno sfoggiati persino all’ultima edizione del Coachella, e da qualche settimana sono tornati ad essere anche i protagonisti dello street style.

Il motivo del loro successo? Di sicuro sono più pratici dei classici shorts. In più consentono di svelare le gambe senza scoprirsi troppo.

Senza contare che sono molto versatili e basta mixarli a capi e accessori casual o più eleganti, a seconda degli impegni in agenda, per riuscire a sfruttarli in ogni occasione.

Con t-shirt e sneakers nel tempo libero, con camicia e ballerine di giorno, con body e slingback o mules di sera: i jorts sono il nuovo pezzo jolly da tirare fuori dall’armadio quando le idee scarseggiano e non si sa cosa indossare.

E se anche voi volete cedere al trend, vi aiutiamo noi a individuare le proposte più cool su cui mettere subito gli occhi.

Dal lavaggio chiaro o scuro, a vita alta o media, dal fit baggy o più asciutto: ecco una mini selezione di jorts che potrebbe fare giusto al caso vostro.

Jorts: i modelli più cool della primavera 2026

DRIES VAN NOTEN Bermuda in jeans con pince e cintura in vita

Credits: mytheresa.com

AGOLDE Jorts con gli orli sfilacciati

Credits: mytheresa.com

ZARA Jorts a vita media effetto slavato

Credits: zara.com

COS Bermuda in denim bianco

Credits: cos.com

FRAME Bermuda in denim a gamba larga

Credits: farfetch.com

MANGO Bermuda in denim a vita media

Credits: shop.mango.com

BERSHKA Bermuda in denim dal fit baggy

Credits: bershka.comù

Foto in apertura: GettyImage