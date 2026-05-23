Le nostre adorate righe si emancipano da magliette e T-shirt approdando niente meno che sui pantaloni più cool di stagione: ecco i modelli su cui vale la pena puntare

Le righe - si sa - sono ormai una costante della bella stagione.

Non appena i primi raggi di sole fanno capolino da dietro le nuvole, l’amata stampa a strisce si declina tempestivamente su tutto ciò che riguarda l’universo wearable.

Ma, dopo anni di stripes themed shirts & t-shirts che dominano la scena, siete pronte a vedere questo pattern cambiare aria e declinarsi su un capo inaspettato come… i pantaloni?

Se il fischio d’inizio della bella stagione è generalmente dato da e-commerce, street style e social che si riempiono delle classiche maglie a righe “marinière”, loose e casual-chic, per la primavera-estate 2026 questa fantasia abbandona l’upper body, eleggendo un altro item a must-have del momento: i pantaloni.

Super colorati, frizzanti e dall’estetica spiccatamente anni ’70, gli stripe trousers conquistano la scena fashion con la loro vivacità, spaziando fra modelli adatti davvero a tutti i gusti, con pajama pants e silhouette ampie e comfy che si alternano a varianti sartoriali e jeans di ogni sorta.

E se fino a ora il focus era tutto sulla parte superiore del look, adesso l’attenzione si sposta sulla zona bottom del guardaroba, con modelli che sembrano urlare una cosa sola: siamo noi i nuovi protagonisti della stagione.

Ebbene sì, perché se fino a ieri il pantalone era solito restare un po’ in sordina (e per dare carattere agli outfit ci affidavamo a pezzi statement come giacche, magliette e magliettine), oggi le proporzioni si ribaltano, puntando tutto sui pants.

Così, tra modelli d’ispirazione navy, versioni over e proposte contemporanee, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

L’unica vera regola da seguire per uno styling ad hoc? Puntare sul massimalismo, come ci hanno insegnato le it girl portoghesi e spagnole.

Mix di colori inediti si alternano a palette più ispirate al lavaggio tradizionale del denim; righe fitte e sottilissime convivono con pattern bold e maxi e giocano con dimensioni XS e XL, passando da modelli che ricordano i pigiami in cotone fino ad alternative originali ed editoriali perfette anche per un party dell’ultimo minuto.

Quindi, tutto ciò che resta da fare, è aggiungere alla shopping cart il vostro modello del cuore - e a questo ci abbiamo pensato noi con la nostra selezione - e lasciarsi travolgere dallo striped-trousers-trend: perché se una cosa è certa, è che d’ora in poi i pantaloni a righe non saranno più solo un semplice dettaglio, ma il cuore pulsante di tutti i vostri look a venire.

Pantaloni a righe: i modelli su cui puntare quest'estate

Pantaloni a righe FORTE_FORTE

Credits: forte-forte.com

Pantaloni a righe H&M

Credits: hm.com

Pantaloni a righe H&M

Credits: hm.com

Pantaloni a righe ZARA

Credits: zara.com

Pantaloni a righe OVS

Credits: ovs.com

Pantaloni a righe MANGO

Credits: mango.com

Pantaloni a righe CALLIOPE

Credits: calliope.style

Pantaloni a righe PULL&BEAR

Credits: pullaandbear.com

Pantaloni a righe LAAGAM

Credits: laagam.com

Pantaloni a righe PARFOIS

Credits: parfois.com

Pantaloni a righe iBLUES

Credits: it.blues.it