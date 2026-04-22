Lunghezza al ginocchio (o poco sopra) e fit morbido. I bermuda sono il pezzo chiave da rispolverare con la bella stagione. Ecco come indossarli con stile.

È una sorta di equazione non scritta del guardaroba: quando le temperature iniziano a salire, gli orli inevitabilmente si accorciano. E puntuali, insieme ai primi caldi, tornano anche loro: i bermuda.



*** Bermuda: i modelli 2026 da mettere in wishlist ora!***

Un grande must della bella stagione, perfetto per affrontare con disinvoltura il momento - non sempre semplicissimo - in cui si ricomincia a scoprire le gambe dopo mesi di pantaloni, outfit stratificati e calze coprenti.

Lunghi al ginocchio o appena sopra, dalla silhouette morbida e leggermente svasata, i bermuda si dimostrano alleati di stile sorprendentemente versatili, capaci di integrarsi in ogni outfit senza sforzo. Una base “neutra”, in pratica, pronta a cambiare registro a seconda del mood o dell’occasione.

Ma come abbinarli per ottenere un risultato davvero chic? Ecco qualche spunto da cui partire.

Bermuda con camicia a righe e Mary Jane

Inossidabile e a prova d’errore la combo composta da bermuda e camicia. Per renderla meno rigorosa, smorzate i toni con un paio di ballerine Mary Jane e aggiungete un pizzico di eclettismo scegliendo una borsa colorata. Qui abbiamo optato per un modello nel celeberrimo color ceruleo, giusto in tempo per l’uscita de Il Diavolo Veste Prada 2!

Camicia stretta in vita & OTHER STORIES, bermuda ampi a vita alta IMPERIAL, borsa in pelle dai volumi essenziali AGNEEL, ballerina con cinturino in pelle ZARA

Credits: stories.com, imperialfashion.com, agneel.com, zara.com

Bermuda con t-shirt bianca e mocassini

Se - come noi - siete fan del denim, i bermuda di jeans sono una scelta obbligata. Proprio come i loro “fratelli maggiori” si indossano con tutto, ma la nostra combinazione preferita resta quella con t-shirt bianca e mocassini da barca. Un look rilassato e allo stesso tempo stiloso, da completare con un maglioncino a trecce per un irresistibile tocco preppy.

Maglione in cotone a trecce con scollo a V POLO RALPH LAUREN, bermuda in denim delavé ROY ROGER’S, t-shirt in cotone a girocollo FROM FUTURE, mocassini da barca in pelle scamosciata MANGO

Credits: ralphlauren.it, royrogers.it, it.fromfuture.com, shop.mango.com

Bermuda con gilet e slingback

Chi ha detto che i bermuda sono adatti solo a mise dal gusto casual? Questo outfit dimostra esattamente il contrario: bermuda candidi a vita alta con piega centrale, gilet sartoriale da portare a pelle e slingback bicolor in stile Chanel. Ciliegina sulla torta, il pillbox hat in rafia: una chicca da fashion insider, da mettere subito in wishlist.

Gilet lungo dalla linea svasata ALIGNE, bermuda in popeline di cotone con piega centrale LIU JO, cappello pillbox in rafia PARFOIS, slingback in suede e vernice JONAK

Credits: aligne.co, liujo.com, parfois.com, jonak-paris.com

Bermuda con blusa in maglia e infradito

Siete a caccia di una divisa daily diversa dal solito? Puntate su bermuda a portafoglio - magari in una nuance scura e di tendenza come il cioccolato - da abbinare a una blusa in maglia leggera. Ai piedi, un paio di sandali infradito essenziali con zeppa, per slanciare la figura senza appesantire il look. Aggiungete una borsa capiente, alleata ideale delle giornate più frenetiche.

T-shirt in maglia MASSIMO DUTTI, bermuda con chiusura a portafoglio e cintura COS, tote bag dalla silhouette morbida CHARLES & KEITH, infradito con zeppa LE MONDE BERYL

Credits: zalando.it, cos.com, charleskeith.eu, lemondeberyl.com

Bermuda con blazer e décolleté

Concludiamo con un’idea moda giocata tra rigore e leggerezza: protagonista il completo con bermuda e blazer a tinte chiare, da indossare con un body smanicato (oppure con una camicia, se il contesto è più formale). Il tocco finale? Un paio di décolleté animalier dal twist deciso, che regalano carattere all’insieme.

Blazer doppiopetto e bermuda con piega stirata PINKO, body smanicato SKIMS, décolleté in satin stampato con tacco basso A DI GAETA

Credits: pinko.com, skims.com, adigaeta.com