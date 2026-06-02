Una blusa romantica e funny, un abito midi a pois, dei sandali flat passe-partout, un completo in lino fresco e chic: ecco gli essentials da acquistare da Zara nel mese di Giugno

Giugno è il mese che segna ufficialmente l'inizio dell'estate e la voglia di rinfrescare il guardaroba si fa sentire più che mai. Zara risponde alla chiamata con una selezione di pezzi estivi capaci di coniugare perfettamente leggerezza e glamour.

Qualche esempio? Impossibile, secondo noi, resistere al fascino ironico e squisitamente mediterraneo della blusa con maniche a sbuffo arricchita da una deliziosa stampa con pomodori e sardine, un vero e proprio inno alle vacanze, da sfoggiare sia in città che in riva al mare.

Atmosfere rétro per il midi dress marrone con l'intramontabile pattern a pois bianchi, un classico rivisitato che risolve con un solo gesto i look da giorno più raffinati.

Sempre sul fronte delle stampe e dei dettagli romantici, spicca la camicia a righe gialla, resa ancora più bon ton da un delicato fiocchetto al collo, ideale da abbinare alla gonna bianca dalla silhouette svasata, un pezzo jolly che con la sua versatilità non può certo mancare nell'armadio estivo.

Il denim si riconferma grande protagonista di stagione ma si alleggerisce nelle consistenze grazie a una blusa smanicata perfetta per affrontare anche le giornate più calde.

Se invece cercate un pezzo forte per le serate estive, la scelta non può che cadere sulla gonna nera ricamata con lunghe frange che creano movimento a ogni passo.

E ancora: un completo coordinato in lino color sabbia, composto da pantaloni ampi con strategici spacchi laterali e una blusa con coulisse in vita, e un minidress a costine nero, profilato da un sofisticato bordo bianco a contrasto.

Naturalmente, nessun look può dirsi completo senza gli accessori giusti, e la selezione di giugno punta tutto su dettagli capaci di fare la differenza.

Dei sandali bassi con fascette incrociate e fibbia dorata, alleato quotidiano irrinunciabile, una borsa in rafia dal finish metallizzato e degli orecchini pendenti in resina colorata, l'ultimo tocco di una wishlist di dodici pezzi studiata per rendere la vostra estate decisamente cool.

Che cosa aspettate a scegliere i vostri capi e accessori preferiti?

Zara: 12 pezzi cool da acquistare a Giugno per un guardaroba estivo di tutto rispetto

Abito midi a pois, ZARA

Top di lino color sabbia, ZARA

Pantaloni di lino in coordinato con spacchi laterali, ZARA

Sacca in rafia metallizzata, ZARA

Camicia a righe con fiocco, ZARA

Gonna con frange e ricami, ZARA

Sandali flat con fascette incrociate, ZARA

Blusa in denim, ZARA

Minidress a costine bicolor, ZARA

Orecchini pendenti in resina, ZARA

Blusa con pomodori e sardine, ZARA

Gonna fluida asimmetrica, ZARA

Credits: zara.com