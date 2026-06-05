Ancora alla ricerca dei perfetti pantaloni estivi per l’ufficio da sfruttare da qui fino alla fine della stagione? Ecco alcuni dei più chic da puntare adesso.

In questo periodo dell’anno decidere come vestirsi per trascorrere l’ennesima giornata dietro la scrivania può diventare un piccolo incubo quotidiano, ma perchè complicarsi la vita.

Basta avere nell’armadio i giusti pantaloni estivi per l’ufficio per riuscire a creare a occhi chiusi outfit freschi, raffinati e formali quanto basta.

Se fino a qualche settimana fa completi con blazer e pantaloni sartoriali e tailleur con giacca e gonna sono stati la vostra prima scelta, adesso è il momento di sostituirli con look decisamente più leggeri.

***I pantaloni perfetti per creare look freschi e chic anche in piena estate? Con quelli in satin è impossibile sbagliare!***

E un paio di pantaloni dalle silhouette fluide e dai tessuti impalpabili è esattamente tutto quello che vi serve per affrontare con nonchalance anche i giorni più roventi, senza rinunciare a un pizzico di stile.

Quali pantaloni estivi per l’ufficio tenere d’occhio per risolvere qualsiasi problema look da qui fino a Settembre?

I pantaloni in lino non deludono mai: specialmente i modelli declinati in colori versatili ed eleganti si possono indossare anche in quelle giornate piene di meeting e appuntamenti di lavoro.

Un’altra alternativa da non sottovalutare? I pantaloni a gamba ampia, realizzati in tessuti come cupro, raso o twill di seta che, oltre ad essere freschi e comodissimi, assicurano abbinamenti davvero molto chic.

Per dar vita, invece, ad outfit un po’ più easy e disinvolti, via libera anche ai bermuda, meglio ancora se dal taglio sartoriale, da indossare con top, bluse e camicie, al posto dei classici modelli lunghi.

A tinta unita, declinati in nuance intense o in tonalità pastello, a pois, a stampa gessata: ecco una mini selezione di pantaloni estivi per l’ufficio che potete già mettere in wishlist.

Pantaloni estivi per l'ufficio: 7 modelli freschi e chic

SOULDAZE Pantaloni in cupro a gamba larga

Credits: souldazecollection.com

ROUJE Pantaloni cropped a pois

Credits: rouje.com

ZARA Pantaloni bianchi con le pince

Credits: zara.com

MAX&CO. Pantaloni ampi in twill di seta

Credits: it.maxand.com

PINKO Bermuda in misto viscosa

Credits: pinko.com

COS Pantaloni in lino blu Navy con gamba a palloncino

Credits: cos.com

MAJE Pantaloni gessati in misto lino

Credits: it.maje.com

Foto in apertura: GettyImage