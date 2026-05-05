Le idee vincenti per essere impeccabili alla scrivania anche quando le temperature minacciano di diventare roventi.

Le giornate si allungano, le temperature salgono e la testa corre già all’estate. Peccato che - almeno per ora - la routine resti quella di sempre, tra scrivania, riunioni e spostamenti sotto il sole.

Così, mentre ci ritroviamo a sognare fughe dalla città e look da vacanza, il guardaroba è chiamato a un rapido cambio di stagione. E la domanda sorge spontanea: come vestirsi in ufficio quando fa caldo?

Se da un lato il desiderio sarebbe quello di alleggerirsi il più possibile, dall’altro dress code e contesto professionale impongono qualche attenzione in più. Ma trovare il giusto equilibrio tra leggerezza e formalità - senza rinunciare allo stile - si può.

Basta puntare su tessuti leggeri, silhouette ariose e abbinamenti ben calibrati per essere impeccabili anche quando il termometro sale vertiginosamente. Ecco una carrellata di idee moda per fare il pieno di ispirazione: 5 outfit da ufficio super chic da replicare e sfoggiare da qui ai prossimi mesi, in attesa delle agognate ferie.

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Camicia + gonna midi + slingback

La gonna midi, lo sappiamo bene, è un vero e proprio pilastro dell’office look. E le sue declinazioni più essenziali e leggere sono indubbiamente adatte alla stagione calda. Abbinatela a una camicia dal fit ampio - da sblusare in vita o lasciare fuori, per un twist più contemporaneo - e a un paio di slingback con tacco kitten in un tono deciso.

Camicia in popeline con maniche raglan MASSIMO DUTTI, gonna midi a tubo LOULOU DE SAISON, occhiali con montatura aviator MIU MIU, slingback in vernice ZARA

Credits: massimodutti.com, louloudesaison.com, mytheresa.com, zara.com

Abito in popeline di cotone + ballerine

Il dress in cotone è il pezzo jolly da sfoderare ogni qualvolta la creatività scarseggia. Funziona ancora meglio se movimentato da pieghe, arricciature o abbottonature laterali. Basta abbinarlo a un paio di ballerine e a qualche bijou luminoso per ottenere un look da ufficio curato e chic.

Borsa in pelle TIGER OF SWEDEN, abito a portafoglio in popeline SOEUR, bracciale rigido in argento sterling 925‰ PIANEGONDA, ballerina a punta in pelle snake print POEVE

Credits: tigerofsweden.com, it.soeur.fr, pianegonda.com, poeve.it

Blazer + barrel pants + mocassini

Quando il termometro non dà tregua, i pantaloni a gamba ampia diventano gli alleati di stile imprescindibili per coniugare stile e comfort. Non parliamo solo di modelli a palazzo, ma anche dei cosiddetti barrel pants - nuova ossessione di stagione - dalla silhouette ariosa che si restringe leggermente sul fondo. Da portare con un blazer leggero e gli immancabili mocassini.

Blazer monopetto in misto lino COS, pantaloni barrel in denim a vita media TOMMY HILFIGER, top crop con scollo a barca MANGO, mocassino in pelle bicolor SEBAGO

Credits: cos.com, it.tommy.com, shop.mango.com, sebago.com

Maxi gonna + blusa a portafoglio + pumps

Ecco un altro pezzo che non può mancare nel guardaroba da ufficio estivo: la maxi gonna. Pratica e versatile, si presta a molteplici interpretazioni. Per un risultato sofisticato ma facile da gestire, indossatela insieme a una blusa a portafoglio e a un paio di pumps in vernice con tacco basso.

Camicia incrociata OTTOD’AME, gonna a palloncino MAX&CO., mini orecchini in oro giallo 14k BRUNA, pump in vernice con tacco basso A.BOCCA

Credits: ottodame.it, it.maxandco.com, brunathelabel.com, abocca.co

Completo di lino + mules

Fresco, traspirante e sempre elegante: il completo di lino è la risposta più immediata alle afose giornate in città. Che sia composto da blusa e pantaloni o da gilet e bermuda sartoriali, l’importante è puntare su linee pulite e colori neutri. Noi abbiamo optato per un set total black, ravvivando l’insieme con una tote bag colorata e un paio di mules con zeppa.

Blusa con bottoni e pantaloni in lino FAITHFULL, tote bag in suede JACQUEMUS, mules con zeppa BOSS

Credits: faithfullthebrand.com, jacquemus.com, hugoboss.com