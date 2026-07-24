Rientrate tardi e non sapete cosa cucinare stasera? Con queste uova strapazzate al parmigiano, pronte in pochi minuti, bastano pochi accorgimenti per una cremosità perfetta.

Sette minuti di orologio. Tanto basta per portare in tavola un secondo caldo, cremoso e profumato di Parmigiano, anche quando rientrate tardi e il frigo sembra desolante. Niente maratone ai fornelli, niente ingredienti improbabili: solo uova, latte o panna, un pezzetto di burro e il re dei formaggi italiani.

Quando scatta il momento "non sappiamo cosa cucinare stasera", le uova strapazzate al parmigiano sono quella soluzione che mette d’accordo tutti: adulti, bambini, fidanzati affamati e coinquiline di ritorno dall’ufficio. Economiche, velocissime, ma con l’aria del piatto pensato, non dell’ennesimo toast fatto di corsa.

Perché le uova strapazzate al parmigiano sono la cena ideale

Le uova strapazzate al parmigiano sono un secondo piatto completo e rassicurante. Le preparate in meno di dieci minuti, sporcando solo una ciotola e una padella antiaderente.

Gli ingredienti sono quelli che avete quasi sempre in casa: uova, Parmigiano Reggiano grattugiato, latte o panna, burro o un filo di olio extravergine. Il risultato è molto più goloso del classico uovo al tegamino e decisamente più “da cena” rispetto alla semplice frittata.

In più sono versatili: con qualche cubetto di prosciutto, un po’ di verdure saltate o dello speck croccante diventano un piatto unico perfetto quando rientrate tardi e volete qualcosa di caldo e appagante senza dover ordinare l’ennesima pizza.

Ingredienti e varianti per 2 persone

Base cremosa al parmigiano

Per due porzioni abbondanti vi servono:

4 uova medie

30 g di Parmigiano Reggiano DOP grattugiato

4 cucchiai di panna da cucina oppure di latte intero

20 g di burro (o 1 cucchiaio di olio extravergine se preferite una versione più leggera)

sale pochissimo, pepe nero a piacere

Se manca qualcosa in frigo

Il Parmigiano è il protagonista, ma potete sostituirlo con Grana Padano o, per un gusto più deciso, con Pecorino Romano, magari mescolandone un cucchiaio al Parmigiano. Per rendere le uova ancora più morbide potete sostituire metà del latte con panna fresca liquida.

A fine cottura, per dare freschezza, aggiungete erba cipollina, prezzemolo o basilico tritato. Se la serata è “svuotafrigo”, arricchitele con:

prosciutto cotto a dadini, speck rosolato o pancetta croccante

funghi trifolati, zucchine saltate in padella oppure spinaci ripassati

In una sola padella avrete proteine e verdure, cioè una cena quasi completa.

Ricetta passo passo: uova strapazzate al parmigiano

Versione rapida (circa 5 minuti di cottura)

1. Rompete le uova in una ciotola, aggiungete Parmigiano, panna o latte, un pizzico di sale e pepe. Sbattete con una forchetta solo finché il composto è omogeneo.

2. Fate sciogliere il burro in una padella antiaderente a fuoco medio-basso. Quando è spumeggiante, versate il composto di uova.

3. Aspettate qualche secondo, finché sui bordi l’uovo inizia a rapprendersi. Solo allora iniziate a mescolare, con una spatola, dal bordo verso il centro.

4. Continuate per circa 3 minuti, sempre a fiamma dolce, finché le uova sono morbide, lucide e ancora leggermente cremose.

5. Spegnete quando vi sembrano quasi pronte: il calore della padella completerà la cottura senza seccarle.

Versione super cremosa “slow”

Se vi piace l’effetto quasi vellutato, lavorate a fiamma bassissima. Cuocete mescolando in continuazione, spostando spesso la padella dal fuoco quando vedete che le uova tendono ad attaccarsi. In questo caso la cottura può superare i 10 minuti, ma la consistenza sarà morbidissima. Aggiungete il Parmigiano verso la fine, così si scioglierà senza formare grumi.

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Trucchi ed errori da evitare per uova sempre morbide

Il nemico numero uno delle uova strapazzate al parmigiano è il fuoco alto. Cuocerle in fretta significa ritrovarsi un ammasso asciutto e stopposo. Meglio una fiamma dolce e qualche minuto in più.

Usate una padella antiaderente di buona qualità e una spatola in silicone o legno, che vi permetta di “spingere” delicatamente l’uovo dal bordo verso il centro formando fiocchi morbidi. Non mescolate subito appena versato il composto: lasciate che inizi a rapprendersi, altrimenti si sbriciola.

Altro trucco da professioniste: Parmigiano non troppo stagionato, grattugiato al momento. Si scioglie meglio e rende le uova più cremose. Attenzione al sale, perché il formaggio è già saporito. Infine, non lasciatele mai in padella calda senza mescolare, neppure a fuoco spento: continuerebbero a cuocere e a seccarsi.

Come servirle per una cena completa in pochi minuti

Per una cena veloce ma curata, servite le uova strapazzate al parmigiano con pane tostato, magari integrale, e una grande insalata mista oppure verdure grigliate. In alternativa, aggiungete in padella speck croccante o pancetta e qualche verdura già pronta: funghi, zucchine o spinaci.

Otterrete un piatto unico bilanciato e molto più interessante del solito “quello che passa il convento”. E la prossima volta che qualcuno in casa chiederà cosa c’è per cena, potrete rispondere con molta nonchalance: uova strapazzate al parmigiano, ovviamente.