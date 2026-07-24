Come abbinare i pantaloni beige quest’estate? Ecco 5 idee da Instagram da cui potete lasciarvi ispirare
Abbiamo scommesso sul loro grande potenziale già all’inizio della primavera (quando abbiamo iniziato a fare una bella scorta di modelli freschi e leggeri) e neanche l’arrivo delle temperature più calde è riuscito a farci cambiare idea: i pantaloni beige sono il nostro “mai più senza” della stagione.
In un periodo dell’anno in cui solitamente tendiamo a prediligere abiti freschi e gonne corte, i pantaloni beige, specialmente se declinati in tessuti impalpabili come in lino e cotone, sono una scelta sempre azzeccata.
***I pantaloni beige di Uniqlo sono il pezzo jolly del guardaroba che dona a tutte e risolve al volo ogni dilemma di look***
E basta avere nell’armadio sia modelli casual e disinvolti che varianti più raffinate per sbizzarrirsi con lo styling e riuscire a sfruttarli in qualsiasi occasione.
Come abbinare i pantaloni beige quest’estate? Se nonostante la loro versatilità temete di indossarli in modo sempre uguale e di non saperli mixare ai capi e agli accessori giusti, lasciatevi ispirare da questi look delle trend setter!
A noi è bastato scorrere il nostro feed di Instagram per individuare al volo almeno un paio di combinazioni che ci piacerebbe provare in questa stagione.
5 idee su come indossare i pantaloni beige
Per affrontare l’ennesima giornata estiva dietro la scrivania, non c’è niente di meglio di un power suit in lino composto da pantaloni beige e blazer coordinato. Per sdrammatizzarlo, si può indossare con una semplice t-shirt basic a maniche corte, per esaltarlo un po’, invece, bastano un paio di slingback con kitten heels e una borsa a mano raffinata.
A proposito di pantaloni in lino, esiste qualcosa di meglio dei modelli dalle silhouette ampie e morbide in questa stagione? Indossati con una t-shirt bianca, delle ballerine intrecciate e l’accessorio del momento, il foulard indossato intorno alla vita, sono perfetti per affrontare con stile l’afa estiva.
Come abbinare i pantaloni beige in modo più raffinato? Sceglietene un paio in seta o in satin che già da soli fanno tutto il look. Indossati anche solo con un top nero con scollo all’americana e dei sandali infradito (con o senza tacco) diventano una validissima opzione anche per le uscite della sera.
Gli stessi pantaloni possono trovare spazio anche nel guardaroba di tutti i giorni: indossati con una camicia in denim, dei sandali con i listini sottili e un secchiello in rafia assicurano un perfetto look dall’eleganza nonchalant.
E se pensate di infilare i pantaloni beige anche nella valigia per i weekend al mare, provateli i modelli balloon con un top in lino ricamato, un cappello in paglia e le vostre flip flop preferite: look come questi diventeranno la vostra uniforme estiva preferita.
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