Che siano casual o più eleganti, i pantaloni beige sono una scelta vincente anche in piena estate (e noi vi diamo qualche idea per indossarli con stile dal lunedì alla domenica).

Abbiamo scommesso sul loro grande potenziale già all’inizio della primavera (quando abbiamo iniziato a fare una bella scorta di modelli freschi e leggeri) e neanche l’arrivo delle temperature più calde è riuscito a farci cambiare idea: i pantaloni beige sono il nostro “mai più senza” della stagione.

In un periodo dell’anno in cui solitamente tendiamo a prediligere abiti freschi e gonne corte, i pantaloni beige, specialmente se declinati in tessuti impalpabili come in lino e cotone, sono una scelta sempre azzeccata.

***I pantaloni beige di Uniqlo sono il pezzo jolly del guardaroba che dona a tutte e risolve al volo ogni dilemma di look***

E basta avere nell’armadio sia modelli casual e disinvolti che varianti più raffinate per sbizzarrirsi con lo styling e riuscire a sfruttarli in qualsiasi occasione.

Come abbinare i pantaloni beige quest’estate? Se nonostante la loro versatilità temete di indossarli in modo sempre uguale e di non saperli mixare ai capi e agli accessori giusti, lasciatevi ispirare da questi look delle trend setter!

A noi è bastato scorrere il nostro feed di Instagram per individuare al volo almeno un paio di combinazioni che ci piacerebbe provare in questa stagione.

5 idee su come indossare i pantaloni beige

Per affrontare l’ennesima giornata estiva dietro la scrivania, non c’è niente di meglio di un power suit in lino composto da pantaloni beige e blazer coordinato. Per sdrammatizzarlo, si può indossare con una semplice t-shirt basic a maniche corte, per esaltarlo un po’, invece, bastano un paio di slingback con kitten heels e una borsa a mano raffinata.

A proposito di pantaloni in lino, esiste qualcosa di meglio dei modelli dalle silhouette ampie e morbide in questa stagione? Indossati con una t-shirt bianca, delle ballerine intrecciate e l’accessorio del momento, il foulard indossato intorno alla vita, sono perfetti per affrontare con stile l’afa estiva.

Come abbinare i pantaloni beige in modo più raffinato? Sceglietene un paio in seta o in satin che già da soli fanno tutto il look. Indossati anche solo con un top nero con scollo all’americana e dei sandali infradito (con o senza tacco) diventano una validissima opzione anche per le uscite della sera.

Gli stessi pantaloni possono trovare spazio anche nel guardaroba di tutti i giorni: indossati con una camicia in denim, dei sandali con i listini sottili e un secchiello in rafia assicurano un perfetto look dall’eleganza nonchalant.

E se pensate di infilare i pantaloni beige anche nella valigia per i weekend al mare, provateli i modelli balloon con un top in lino ricamato, un cappello in paglia e le vostre flip flop preferite: look come questi diventeranno la vostra uniforme estiva preferita.