A righe, in satin, effetto “see through”: se non avete ancora trovato i perfetti pantaloni estivi, ecco una selezione di modelli che potrebbe fare al caso vostro.

In estate sembra quasi che l’unica opzione che abbiamo a disposizione per affrontare con nonchalance anche le giornate più calde sia quella di indossare esclusivamente bermuda e shorts. Ma chi l’ha detto che i pantaloni lunghi debbano necessariamente rimanere nel fondo dell’armadio!

Se è vero che i modelli corti si rivelano indispensabili in questo periodo dell’anno, è altrettanto vero che, scegliendo quelli giusti, anche i pantaloni lunghi possono rivelarsi degli ottimi partner in crime.

***Comodi e chic, i pantaloni pareo sono il trend da cui farsi tentare quest'estate***

Non c’è infatti niente di meglio di un paio di pantaloni estivi comodi per riuscire a sfoggiare outfit freschi, pratici e chic dall’alba al tramonto. E sbirciando tra le tendenze più chiacchierate della stagione noi abbiamo già individuato i modelli, capaci di risolvere al volo qualsiasi problema look, che vale la pena avere nel guardaroba.

Di giorno, per sbrigare commissioni in città o in qualsiasi altra occasione informale, spazio a pantaloni realizzati in tessuti leggeri e impalpabili, come lino e cotone, meglio ancora se dalle silhouette ampie e morbide: da provare anche solo con un paio di ciabattine flat o di infradito con kitten heels.

Di sera, invece, via libera a proposte più raffinate in seta o in satin o effetto “see through” che si sposano molto bene anche con le mise più ricercate e risultano perfette con slingback con il tacco o sandali più preziosi.

Dai modelli balloon a quelli a palazzo: ecco una mini selezione di pantaloni estivi comodi che anche voi vorrete subito aggiungere alla vostra shopping list.

Pantaloni estivi comodi: 7 modelli di tendenza da puntare quest'estate

THE FRANKIE SHOP Pantaloni larghi effetto “see through”

Credits: farfetch.com

MANGO Pantaloni bianchi a gamba larga

Credits: shop.mango.com

COS Pantaloni in cotone con coulisse

Credits: cos.com

STEFANEL Pantaloni marroni in lino

Credits: stefanel.com

FORTE FORTE Pantaloni a palazzo a righe

Credits: forte-forte.com

MAX&CO. Pantaloni in twill di seta

Credits: it.maxandco.com

ZARA Pantaloni balloon dal fondo elasticizzato

Credits: zara.com

Foto in apertura: GettyImage