In cerca di pantaloni estivi comodi e freschi? Questi 7 modelli di tendenza saranno la nostra salvezza!
In estate sembra quasi che l’unica opzione che abbiamo a disposizione per affrontare con nonchalance anche le giornate più calde sia quella di indossare esclusivamente bermuda e shorts. Ma chi l’ha detto che i pantaloni lunghi debbano necessariamente rimanere nel fondo dell’armadio!
Se è vero che i modelli corti si rivelano indispensabili in questo periodo dell’anno, è altrettanto vero che, scegliendo quelli giusti, anche i pantaloni lunghi possono rivelarsi degli ottimi partner in crime.
***Comodi e chic, i pantaloni pareo sono il trend da cui farsi tentare quest'estate***
Non c’è infatti niente di meglio di un paio di pantaloni estivi comodi per riuscire a sfoggiare outfit freschi, pratici e chic dall’alba al tramonto. E sbirciando tra le tendenze più chiacchierate della stagione noi abbiamo già individuato i modelli, capaci di risolvere al volo qualsiasi problema look, che vale la pena avere nel guardaroba.
Di giorno, per sbrigare commissioni in città o in qualsiasi altra occasione informale, spazio a pantaloni realizzati in tessuti leggeri e impalpabili, come lino e cotone, meglio ancora se dalle silhouette ampie e morbide: da provare anche solo con un paio di ciabattine flat o di infradito con kitten heels.
Di sera, invece, via libera a proposte più raffinate in seta o in satin o effetto “see through” che si sposano molto bene anche con le mise più ricercate e risultano perfette con slingback con il tacco o sandali più preziosi.
Dai modelli balloon a quelli a palazzo: ecco una mini selezione di pantaloni estivi comodi che anche voi vorrete subito aggiungere alla vostra shopping list.
Pantaloni estivi comodi: 7 modelli di tendenza da puntare quest'estate
THE FRANKIE SHOP Pantaloni larghi effetto “see through”
Credits: farfetch.com
MANGO Pantaloni bianchi a gamba larga
Credits: shop.mango.com
COS Pantaloni in cotone con coulisse
Credits: cos.com
STEFANEL Pantaloni marroni in lino
Credits: stefanel.com
FORTE FORTE Pantaloni a palazzo a righe
Credits: forte-forte.com
MAX&CO. Pantaloni in twill di seta
Credits: it.maxandco.com
ZARA Pantaloni balloon dal fondo elasticizzato
Credits: zara.com
Foto in apertura: GettyImage
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