In cerca di nuovi pantaloni comodi? Questi di Julianne Moore sono perfetti anche per viaggiare
Un breve weekend fuori porta, qualche settimana di relax lontano dal caos della città: sta ufficialmente per iniziare quel periodo dell’anno. Quale? Quello in cui ogni scusa è buona per fare i bagagli e concedersi una pausa dalla solita routine.
Ed è proprio quando si comincia a preparare la valigia che sorgono i soliti dubbi: cosa indossare per coniugare alla perfezione comfort e stile anche in viaggio?
***Il capo su cui scommettere questa primavera? Le trend setter non hanno dubbi: sono questi pantaloni!***
A rispondere a questa domanda ci ha pensato Julianne Moore che, avvistata all’aeroporto di Nizza, ci ha svelato quali sono i pantaloni comodi perfetti per viaggiare.
L’attrice, per il suo arrivo a Cannes, infatti, ha sfoggiato un look easy e rilassato, composto da un paio di pantaloni morbidi con coulisse in vita, camicia bianca, cardigan en pendant e sneakers coordinate, completato dall’iconica borsa Madison di Bottega Veneta.
Ed effettivamente i suoi pantaloni hanno tutte le caratteristiche che servono per affrontare anche il viaggio più lungo e impegnativo senza rinunciare a un pizzico di stile: sono a gamba larga (e quindi comodissimi) e declinati nel colore non colore per eccellenza (e di conseguenza super versatili).
Anche voi siete ancora alla ricerca del paio perfetto da sfoggiare in viaggio e non solo? Ecco una mini selezione di modelli che anche Julianne Moore approverebbe.
Pantaloni comodi per viaggiare: 7 modelli da puntare ora
MAX MARA Pantaloni in cotone con coulisse
Credits: it.maxmara.com
ESSENTIEL ANTWERP Pantaloni blu Navy a gamba larga
Credits: essentiel-antwerp.com
ZARA Pantaloni neri in cotone a gamba larga
Credits: zara.com
SUN68 Pantaloni morbidi con elastico in vita
Credits: courtesy of press office
COS Pantaloni in cotone con coulisse in vita
Credits: cos.com
FALCONERI Pantaloni a palazzo in seta
Credits: falconeri.com
CITIZENS OF HUMANITY Pantaloni verdi in lino e cotone
Credits: mytheresa.com
Foto: courtesy of press office
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