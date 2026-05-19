Ampi, comodi, versatili: Julianne Moore ci suggerisce i pantaloni perfetti per viaggiare. Ecco una mini selezione di modelli da tenere d’occhio in questa stagione.

Un breve weekend fuori porta, qualche settimana di relax lontano dal caos della città: sta ufficialmente per iniziare quel periodo dell’anno. Quale? Quello in cui ogni scusa è buona per fare i bagagli e concedersi una pausa dalla solita routine.

Ed è proprio quando si comincia a preparare la valigia che sorgono i soliti dubbi: cosa indossare per coniugare alla perfezione comfort e stile anche in viaggio?

***Il capo su cui scommettere questa primavera? Le trend setter non hanno dubbi: sono questi pantaloni!***

A rispondere a questa domanda ci ha pensato Julianne Moore che, avvistata all’aeroporto di Nizza, ci ha svelato quali sono i pantaloni comodi perfetti per viaggiare.

L’attrice, per il suo arrivo a Cannes, infatti, ha sfoggiato un look easy e rilassato, composto da un paio di pantaloni morbidi con coulisse in vita, camicia bianca, cardigan en pendant e sneakers coordinate, completato dall’iconica borsa Madison di Bottega Veneta.

Ed effettivamente i suoi pantaloni hanno tutte le caratteristiche che servono per affrontare anche il viaggio più lungo e impegnativo senza rinunciare a un pizzico di stile: sono a gamba larga (e quindi comodissimi) e declinati nel colore non colore per eccellenza (e di conseguenza super versatili).

Anche voi siete ancora alla ricerca del paio perfetto da sfoggiare in viaggio e non solo? Ecco una mini selezione di modelli che anche Julianne Moore approverebbe.

Pantaloni comodi per viaggiare: 7 modelli da puntare ora

MAX MARA Pantaloni in cotone con coulisse

Credits: it.maxmara.com

ESSENTIEL ANTWERP Pantaloni blu Navy a gamba larga

Credits: essentiel-antwerp.com

ZARA Pantaloni neri in cotone a gamba larga

Credits: zara.com

SUN68 Pantaloni morbidi con elastico in vita

Credits: courtesy of press office

COS Pantaloni in cotone con coulisse in vita

Credits: cos.com

FALCONERI Pantaloni a palazzo in seta

Credits: falconeri.com

CITIZENS OF HUMANITY Pantaloni verdi in lino e cotone

Credits: mytheresa.com

Foto: courtesy of press office