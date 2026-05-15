I pantaloni blu cobalto sono la nostra nuova fashion obsession! Ecco i modelli da puntare durante la prossima sessione di shopping.

Non solo i pantaloni beige! Per affrontare con stile le prime giornate di caldo in città, c’è un altro capo (che già da un po’ vediamo addosso alle trend setter) che vale la pena tenere d’occhio nelle prossime settimane.

Parliamo dei pantaloni blu cobalto. Eh sì, non ci riferiamo ai soliti pantaloni blu navy che bene o male abbiamo giù tutte nell’armadio. A spopolare dappertutto in questi ultimi tempi sono quelli declinati in una sfumatura di blu ben più luminosa e brillante.

Ad aver rubato il cuore alle fashioniste, sono soprattutto i modelli in cotone leggero a gamba larga, che solitamente presentano una chiusura con coulisse. Una valida opzione in quei giorni in cui non si ha voglia di sfoggiare abitini e gonne corte e si vuole piuttosto prediligere la praticità.

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Le trend setter sembrano amarli particolarmente con canotta dai colori neutri e infradito rasoterra, ma naturalmente i pantaloni blu cobalto si prestano anche a combinazioni diverse.

Con t-shirt e sneakers in tela, con camicia e ballerine Mary Jane, con body e sandali con il tacco: gli abbinamenti da sperimentare sono tantissimi, tutto dipende dall’occasione in cui si vogliono sfoggiare e dalla resa che si vuole ottenere.

E se vi abbiamo già convinto e anche voi non vedete l’ora di cedere al trend, non temete: in circolazione si trovano già un’infinità di pantaloni blu cobalto a cui far spazio nel guardaroba. Scoprite alcuni dei nostri preferiti.

Pantaloni blu cobalto: i modelli finiti nel nostro fashion radar

MANGO Pantaloni in lyocell a vita media

Credits: shop.mango.com

MAX&CO. Pantaloni a gamba larga con elastico in vita

Credits: it.maxandco.com

PARFOIS Pantaloni blu con vita elastica

Credits: parfois.com

RESERVED Pantaloni a gamba larga con fiocchetto in vita

Credits: reserved.com

ZARA Pantaloni cargo dal fit oversize

Credits: zara.com

TATUUM Pantaloni blu con chiusura con coulisse

Credits: zalando.it