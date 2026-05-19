I graffi sul piano a induzione non sono sempre irreversibili: ecco i metodi più sicuri per attenuarli senza rovinare la vetroceramica.

Come togliere i graffi dal piano a induzione: cosa funziona davvero

Un piano a induzione si può graffiare anche dopo una sola cena improvvisata: basta trascinare una pentola dal fondo ruvido e il segno opaco sul nero lucido è servito. Ogni volta che accendete il piano, l’occhio cade lì e il fastidio sale. La buona notizia è che molti graffi sono solo estetici e si possono attenuare, purché usiate i prodotti giusti e non peggioriate la situazione. Qui trovate una guida pratica su come togliere i graffi dal piano a induzione, distinguere i danni leggeri da quelli seri e, soprattutto, evitare che succeda di nuovo.

Perché il piano a induzione si graffia (e come capire se è grave)

La superficie del piano a induzione è in vetroceramica: resistente al calore, ma meno all’attrito. I graffi nascono quasi sempre da:

- pentole con fondo ruvido o usurato (ghisa, acciaio economico, fondi deformati);

- residui di sale, zucchero, sabbia o briciole tra pentola e piano;

- trascinamento delle pentole invece di sollevarle;

- pulizie “energiche” con pagliette, spugne abrasive o detergenti troppo aggressivi.

Prima di intervenire, serve una piccola diagnosi. Guardate il graffio in controluce e passateci sopra il dito:

- se non sentite “scalini” ed è solo una riga opaca, probabilmente è un segno superficiale;

- se l’unghia si ferma, se vedete bianco o una linea che sembra una spaccatura, il graffio è profondo;

- se il segno si ramifica come una crepa o ci sono scheggiature, niente esperimenti: serve assistenza tecnica.

Preparare il piano: pulizia giusta prima di agire sui graffi

Qualunque metodo scegliate, prima il piano deve essere perfettamente pulito. Altrimenti lucidate sporco e granelli, creando altri micrograffi.

1. Spegnete il piano e lasciatelo raffreddare del tutto.

2. Rimuovete residui secchi con un raschietto specifico per vetroceramica, tenuto quasi parallelo alla superficie, senza “scavare”.

3. Pulite con un detergente per piani a induzione o con acqua tiepida e poco aceto bianco. Usate un panno morbido o microfibra.

4. Sciacquate con un panno umido e asciugate bene, sempre con microfibra, per eliminare aloni.

Da evitare: pagliette metalliche, spugne ruvide, polveri abrasive grosse, candeggina concentrata, sgrassatori molto aggressivi. Rovinano la vetroceramica più dei graffi che volete togliere.

Come togliere i graffi leggeri dal piano a induzione

L’obiettivo realistico è attenuare i graffi superficiali e rendere il piano visivamente più uniforme. Non aspettatevi miracoli sui solchi profondi.

1) Pasta elimina graffi / pasta lucidante per vetroceramica

È il metodo più sicuro, perché i prodotti sono pensati proprio per questo uso.

- Stendete una piccola quantità di pasta solo sulla zona graffiata, su piano freddo, pulito e asciutto.

- Con un panno morbido, fate movimenti circolari leggeri per 2-3 minuti.

- Rimuovete i residui con un panno pulito e valutate il risultato.

- Se serve, ripetete una seconda volta, ma senza esagerare: ogni lucidatura rimuove un film microscopico di materiale.

Meglio evitare la pasta sulle serigrafie bianche (cerchi, simboli): a forza di lucidare, possono scolorirsi.

2) Bicarbonato di sodio in pasta

È il rimedio casalingo più gettonato perché è un abrasivo molto delicato.

- Mescolate bicarbonato e poca acqua fino a ottenere una crema morbida.

- Applicate sulla zona interessata e massaggiate con un panno morbido umido, quasi senza pressione.

- Sciacquate subito e asciugate con microfibra. Il bicarbonato non fa sparire il graffio, ma può ridurre la percezione del segno e uniformare la brillantezza. Non usatelo tutti i giorni, solo quando serve.

3) Cera per auto o lucidante delicato

Alcune persone usano una piccola quantità di cera neutra per auto per mascherare i micrograffi.

- Applicate un velo sottilissimo su piano perfettamente pulito.

- Lucidate con un panno morbido finché la superficie è asciutta e uniforme, senza residui untuosi.

Prima di questo passo è prudente leggere il manuale del produttore: non tutti i marchi vedono di buon occhio cere e prodotti non specifici.

Da tenere alla larga: dentifricio abrasivo, carta vetrata, polveri forti, acidi come l’acido muriatico. Possono opacizzare il vetro, creare aloni permanenti o indebolire il piano.

Graffi profondi: quando fermarsi e chiamare il tecnico

Se il graffio si sente nettamente al tatto, se la superficie è tagliente o notate vere crepe e scheggiature, la questione non è più estetica. Il rischio è una rottura improvvisa del vetroceramica o l’ingresso di liquidi nelle parti elettriche.

In questi casi la mossa più sensata è:

- controllare garanzia e istruzioni del produttore;

- contattare l’assistenza tecnica autorizzata e chiedere se è possibile sostituire solo la lastra di vetroceramica;

- valutare il preventivo rispetto al costo di un nuovo piano.

Riparazioni fai-da-te con resine, colle o abrasivi professionali, senza competenze, possono peggiorare il danno e rendere il piano insicuro.

Prevenire nuovi graffi sul piano a induzione

Una volta sistemato il piano a induzione graffiato, l’obiettivo è non ricadere negli stessi errori. Alcune abitudini cambiano davvero la vita del vostro elettrodomestico:

- Scegliete pentole con fondo liscio, spesso e dichiarato compatibile con l’induzione. Se la base è rigata, bombata o con residui bruciati, è ora di sostituirla.

- Prima di cucinare passate sempre un panno rapido sul piano, per eliminare polvere e briciole che, sotto le pentole, si trasformano in carta vetrata.

- Sollevate le pentole, mai trascinarle. Vale anche per la moka della domenica e per le teglie più pesanti.

- Non appoggiate sul piano oggetti ruvidi come piatti in ceramica sotto, vassoi in metallo, sacchetti di spesa pieni di sabbia o terriccio.

- Valutate tappetini protettivi in silicone o fibra di vetro specifici per induzione, utili soprattutto con pentole in ghisa.

- Pulite subito le fuoriuscite di zucchero o sciroppi: una volta induriti diventano abrasivi difficili da gestire.

Con queste attenzioni il piano resterà lucido e ordinato più a lungo, senza dover ricorrere ogni mese alla pasta elimina graffi.