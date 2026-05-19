Dalla villa georgiana ai costi della sicurezza: tutti i dettagli sull’affitto milionario della nuova casa di William e Kate

Dopo anni trascorsi ad Adelaide Cottage, il principe William e Kate Middleton hanno scelto una nuova residenza destinata a segnare il prossimo capitolo della loro vita familiare. Si chiama Forest Lodge, si trova nella tenuta reale di Windsor ed è già stata ribattezzata la loro “forever home”, la casa dove vogliono vivere per sempre.

Oltre all’eleganza della dimora georgiana immersa nel verde, a far discutere è soprattutto il prezzo dell’affitto.s

Secondo i documenti emersi nelle ultime settimane, William e Kate pagherebbero oltre 400 mila dollari (cioè circa 350 mila euro) all’anno per viverci. Una cifra imponente che racconta molto non solo dello stile di vita dei principi del Galles, ma anche del nuovo corso della monarchia britannica.

**Kate Middleton sta assumendo un ruolo «fondamentale» per il futuro della monarchia accanto al principe William**

**Kate Middleton si prepara (in segreto) a diventare regina**

(Continua sotto la foto)

La nuova casa di William e Kate a Windsor

La famiglia reale si è trasferita ufficialmente a Forest Lodge nell’autunno del 2025, insieme ai tre figli George, Charlotte e Louis. La proprietà, situata a pochi chilometri dal Castello di Windsor, comprende una villa georgiana con otto camere da letto, una ballroom illuminata, grandi giardini e due cottage destinati allo staff.

Secondo quanto riportato da The Times, William e Kate avrebbero firmato un contratto d’affitto di vent’anni, valido fino al 2045, pagando circa 411mila dollari all’anno.

Una cifra decisamente superiore rispetto a quella del precedente inquilino, Alexander Fitzgibbons, organizzatore di eventi che aveva collaborato anche ai matrimoni di William e Kate e di Harry e Meghan.

La differenza? Il mercato immobiliare britannico, ma anche i numerosi interventi di sicurezza richiesti dalla coppia reale. Nuove recinzioni, alberi e siepi sarebbero infatti stati installati per garantire maggiore privacy alla famiglia.

**Kate Middleton e la lunga battaglia contro i paparazzi: «Non ce la faccio più»**

Perché Forest Lodge è così importante per loro

Dietro questa scelta di trasferimento non c’è soltanto il desiderio di una casa più grande.

Per William e Kate, Forest Lodge rappresenta soprattutto un nuovo inizio dopo anni particolarmente complessi segnati dalla malattia di Kate Middleton e dalle tensioni che hanno attraversato la royal family.

Una fonte vicina alla famiglia ha spiegato che il trasferimento è stato vissuto come “un’opportunità per lasciarsi alle spalle ricordi difficili e iniziare un nuovo capitolo”. Adelaide Cottage, dove avevano vissuto negli ultimi anni, sarebbe infatti rimasta legata emotivamente al periodo più duro della diagnosi oncologica della principessa.

Non sorprende quindi che William e Kate considerino questa residenza la loro vera casa definitiva, anche se un giorno William salirà al trono - e si dovrà quindi trasferire a Buckingham Palace.

Una monarchia più moderna (e sotto osservazione)

Il dettaglio che sta facendo più discutere, però, riguarda il fatto che William e Kate paghino un affitto definito “open market rent”, cioè stabilito secondo i normali valori di mercato da valutatori indipendenti.

Una scelta che Kensington Palace avrebbe voluto rendere il più trasparente possibile, soprattutto dopo le polemiche legate ad altri membri della royal family.

**Il principe William svela la sua visione sul futuro della monarchia**

Negli ultimi anni, infatti, la monarchia britannica ha dovuto confrontarsi sempre di più con il tema dei privilegi economici e della gestione delle proprietà reali.

Il fatto che William e Kate paghino una cifra così alta viene letto anche come un tentativo di mostrare un’immagine più responsabile e moderna della Corona.

Certo, vivere a Forest Lodge resta un lusso fuori dalla portata di praticamente chiunque altro. Ma il messaggio che i principi del Galles sembrano voler trasmettere è chiaro: costruire un equilibrio tra vita privata, famiglia e doveri istituzionali, senza rinunciare a quella normalità che, almeno nell’immaginario pubblico, li ha sempre resi i royal più amati della nuova generazione.