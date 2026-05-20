Lunghezza al polpaccio, linea affusolata e attitudine minimal: i pantaloni capri sono ufficialmente uno dei capi chiave della stagione. Ecco abbinamenti e fashion tips per indossarli all day long.

Operazione nostalgia. La moda continua a guardarsi indietro e a rispolverare capi che pensavamo archiviati per sempre. È il caso dei pantaloni Capri, archetipo dello stile Nineties (e prima ancora dei favolosi anni ‘60), nonché nuova ossessione di questa primavera estate 2026.

Certo, non si tratta propriamente di uno dei cosiddetti passepartout del guardaroba - quei pezzi facili e adatti a ogni occasione, che stanno bene a tutte e con tutto - eppure eccoli lì: in passerella, nello street style, persino sul red carpet. E, naturalmente, in cima alle nostre shopping list.

Sarà perché ci riportano al mood rilassato delle vacanze - anche se il capitolo ferie è ancora lontano - o per l’allure rétro che sa di dolce vita, passeggiate in riviera e gite in vespa, fatto sta che gli iconici pantaloni a pinocchietto stanno indubbiamente attraversando una nuova golden era.

Qual è il segreto per indossarli con stile? I Capri pants si prestano alle interpretazioni più diverse - dagli styling dal gusto sartoriale a quelli più casual - ma hanno proporzioni “difficili”, se così si può dire.

Il taglio cropped sotto il polpaccio tende infatti a spezzare otticamente la figura. Basta però mettere in pratica qualche piccolo accorgimento per valorizzare la silhouette e portarli con disinvoltura.

Via libera dunque a qualche centimetro di tacco, ma anche a top corti e blazer dalle linee morbide, ideali per andare a bilanciarne il fit aderente. Quanto agli accessori, vale più che mai la regola del less is more: meglio dosarli con misura, per non appesantire l'insieme.

Abbiamo condensato consigli, idee e fashion tricks in 5 outfit da cui prendere spunto. Pronte a scoprirli?

Capri pants + blusa pajama + ballerine

Cominciamo con un look che mescola volumi e texture differenti. Protagonisti, i pantaloni Capri accostati a una blusa in stile pajama, fluida e leggera, e a una tote bag in rafia. Completano l’insieme un paio di ballerine rasoterra, rigorosamente in tinta con i pants (piccolo trick di stile che aiuta a dare continuità visiva e a slanciare la figura).

Camicia fluida in stile pigiama con profili a contrasto PLAN C, pantaloni Capri con piega centrale e spacchi laterali BA&SH, tote bag in tessuto effetto rafia naturale MARNI, ballerina in pelle arricciata ODISSI

Credits: plan-c.com, ba-sh.com, marni.com, odissi-studio.com

Capri pants + polo + ciabatte con tacco

La combo più facile e d’effetto con i pantaloni capresi? Quella con la polo, l’alleata più furba e chic della mid season. Giocate con lo styling, aggiungendo un foulard annodato in vita a mo’ di cintura e un paio di ciabatte con tacco midi, in perfetto mood riviera.

Polo in cotone a costine TARA JARMON, pantaloni capresi al polpaccio OVS, foulard in seta stampata SANDRO, sandalo a fascia con tacco a blocco MANGO

Credits: en.tarajarmon.com, ovs.it, press office, shop.mango.com

Capri pants + camicia + slingback

Denim lovers all’appello! I Capri pants si declinano benissimo anche nella versione jeans, che li rende automaticamente più versatili e adatti a un'infinità di occasioni. Per un look dal piglio sofisticato ma mai impostato, abbinateli a una camicia dal taglio maschile. Quanto alle scarpe, un paio di slingback sono la scelta giusta per traghettare la tela Genova verso un registro più ricercato.

Camicia in popeline di cotone con foulard rimovibile MAJE, jeans Capri ARKET, borsa morbida in pelle ROUJE, slingback in vernice ROGER VIVIER

Credits: it.maje.com, arket.com, rouje.com, rogervivier.com

Capri pants + blazer + infradito con tacco

Il blazer, lo sappiamo bene, è uno di quei capi da avere sempre a portata di mano per dare struttura al look ed elevare anche la mise più basic. E funziona benissimo con i Capri pants. Sceglietelo oversize e indossatelo su una semplice t-shirt bianca. Il risultato sarà ultra contemporaneo, soprattutto se aggiungerete un paio di infradito con tacco kitten.

Blazer senza revers COS, pantaloni Capri a pois ZARA, t-shirt in cotone FRAME, infradito con tacco kitten STEVE MADDEN

Credits: cos.com, zara.com, frame-store.com, press office

Capri pants + crop top + friulane

Da provare anche l’accoppiata pantaloni Capri e friulane, una combo dallo stile rilassato ma curato. Aggiungete un top corto - così da alzare otticamente il baricentro - e un tocco bling bling ed ecco pronta la divisa perfetta per le giornate off-duty (e non solo).

Blusa crop con coulisse & OTHER STORIES, pantaloni Capri sotto il ginocchio LAUREN RALPH LAUREN, orecchini in acciaio bagnato oro 18kt REVERIE, friulana in velluto FLABELUS

Credits: stories.com, ralphlauren.it, reveriej.com, luisaviaroma.com