L'alleato più furbo e chic delle cosiddette "mezze stagioni"? La polo!
Un tempo considerata decisamente casual e sporty, poco adatta insomma a essere mixata con capi chic. Oggi invece la polo si è presa la sua bella rivincita e si trova perfettamente a suo agio anche sui look più sofisticati.
Impossibile resistere al fascino preppy dell'iconica maglia con colletto e bottoncini.
Oltre a essere il "peso" perfetto nelle mezze stagioni - quando fa troppo caldo per continuare a indossare pullover e cardigan pesanti ed è troppo presto per t-shirt leggere e canotte - è anche un modello talmente versatile e cool da adattarsi praticamente a qualsiasi abbinamento ci venga in mente.
Le maglie polo stanno bene infatti in tante combo diverse: con i jeans, ovvio, ma anche con pantaloni eleganti, con gonne e gonnelline di ogni lunghezza e genere, sotto a una giacca di pelle dall'anima rock così come sotto a un blazer elegante. Insomma ci si può sbizzarrire.
A manica corta o lunga, a tinta unita o giocate su contrasti cromatici decisi, a costine o con lavorazione crochet, dalla silhouette slim oppure oversize, ce n'è davvero per tutti i gusti.
Che cosa aspettate a scegliere la vostra polo per la primavera?
Maglie polo: i modelli da cui farsi tentare adesso
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