Come abbinare il maxi dress? Se siete in cerca d’ispirazione, date un’occhiata a questi outfit!

Lo amiamo perché è uno di quei pezzi che da soli “fanno il look”, perché funziona alle nove del mattino come alle otto di sera, perché con il cambio di accessori giusto ci porta dal pranzo di lavoro all’aperitivo vista mare senza colpo ferire.

Con l’avvicinarsi dell’estate, il maxi dress torna protagonista del guardaroba. Lungo, fluido, indubbiamente scenografico, è il capo jolly a cui affidarci quando il termometro sale e l’agenda si fa sempre più fitta di impegni.

Ma come indossarlo? Ammettiamolo: abbinare il maxi dress non è sempre immediato come può sembrare. Le proporzioni vanno calibrate, gli accessori ben dosati e la scelta delle scarpe - sempre lei, l'annosa questione - può fare la differenza e trasformare completamente il risultato finale.

Ecco allora le outfit formula - per dirlo in gergo fashion - che funzionano davvero: 5 abbinamenti con gli abiti maxi più stilosi del momento, dallo slip dress lungo di raso ai modelli boho con stampe e maniche a palloncino, fino alle declinazioni più “sartoriali”, corredati di spunti e suggerimenti per non sbagliare un colpo.

Maxi dress + slingback in pelle intrecciata

Lungo, total white e con maniche a palloncino: ecco l’identikit dell’abito perfetto per le calde giornate che ci attendono. Un vero passepartout, da portare anche con le sneakers o con le amate/odiate - e sempre iconiche - Birkenstock. Se però siete alla ricerca di una soluzione più chic, scegliete un paio di slingback in pelle intrecciata, magari nei toni dell’oro. Per completare il look puntate su pochi accessori: una piccola borsa a secchiello, ad esempio, o un paio di occhiali da sole con montatura ovale.

Borsa a secchiello in camoscio SARTA, vestito con maniche a sbuffo e scollo a V ZARA, occhiali da sole con montatura in acetato LONGCHAMP, slingback in pelle intrecciata con tacco SOULIERS MARTINEZ

Credits: studiosarta.com, zara.com, longchamp.com, souliers-martinez.com

Maxi dress + sandali bassi minimal

Chemisier mon amour! In versione maxi si trasforma nella divisa estiva per eccellenza, soprattutto se accostato a un paio di sandali flat dal piglio minimale. Per scongiurare il rischio di risultare troppo basic, curate bene i dettagli: bastano un paio di orecchini oversize e una bag dai volumi morbidi per regalare immediatamente all’insieme un’allure più ricercata.

Borsa a spalla in materiale vegano THEMOIRÈ, chemisier lungo in cotone THE FRANKIE SHOP, orecchini a cerchio dorati & OTHER STORIES, sandali flat in pelle stampa snake STAUD

Credits: the-moire.com, eu.thefrankieshop.com, stories.com, mytheresa.com

Maxi dress + infradito con zeppa

Lo avrete senz'altro notato: le infradito sono le it shoes incontrastate del momento. E vanno d’accordissimo con gli abiti maxi. Guardare questo mix per credere: protagonisti, un abito lungo stampato e un paio di thong sandals con zeppa, completati da scrunchie in tinta e mini bag rigida.

Mini bag rigida PARFOIS, maxi abito stampato ARKET, scrunchie satinato KAZAR, infradito con zeppa CHRISTOPHER ESBER

Credits: parfois.com, arket.com, zalando.it, net-a-porter.com

Maxi dress + ballerine

L’abito lungo nero è uno di quei key pieces che non mancano mai nell’armadio. Merito del suo animo camaleontico, che lo rende adatto a qualsiasi circostanza, dall’ufficio all’aperitivo. Tutto sta nell’accessoriarlo nel modo giusto. Qui abbiamo optato per un mood quasi provenzale, abbinandolo a un paio di ballerine scarlatte e a una borsa in rafia dai volumi compatti. Il tocco in più? Il foulard da annodare in testa a mo’ di bandana, come fanno le it girl.

Tote bag in rafia naturale con manici e profili in pelle HEREU, abito lungo con scollo asimmetrico GERARD DAREL, foulard in seta con profili a contrasto H&M, ballerine in pelle con profilo in gros-grain BALLERETTE

Credits: hereustudio.com, gerarddarel.com, hm.com, zalando.it

Maxi dress + sneakers

Last but not least, una proposta che sdogana definitivamente il maxi dress dal regno delle occasioni speciali. Le sneakers fanno da contrappunto ideale alla sexyness dell’abito lingerie, conferendo al look un twist rilassato ed eclettico. Aggiungete una giacca di jeans e una borsa a spalla, et voilà: ecco una mise off-duty da replicare ASAP.

Giubbotto in denim con tasche MANGO, maxi dress con bretelline sottili ANINE BING, borsa in pelle scamosciata riciclata con patta increspata e tasche laterali CHARLES & KEITH, sneaker in pelle metallizzata con suola in gomma SANDRO

Credits: shop.mango.com, aninebing.com, charleskeith.eu, press office