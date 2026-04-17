I pantaloni Capri sono tornati per restare (e questi sono i modelli più chic da avere nell’armadio questa primavera)!
Sono uno dei grandi tormentoni estivi ma hanno già iniziato a fare capolino sugli scaffali dei negozi e da qualche settimana li vediamo spesso addosso a trend setter e celeb: siete pronte anche voi a far spazio nell’armadio ai pantaloni Capri?
I celebri pantaloni a “pinocchietto”, amatissimi dalle grandi icone del calibro di Audrey Hepburn e Brigitte Bardot, hanno riconquistato il loro posto tra i capi must-have nel guardaroba nei primi anni 2000, e adesso, dopo una pausa lontani dai riflettori, sono tornati a dettare tendenza.
Scelta azzeccata per creare look quotidiani dall’eleganza disinvolta, che siano i modelli che si fermano appena sotto il ginocchio o quelli che arrivano fino a metà polpaccio, i pantaloni Capri sono degli ottimi alleati di stile anche in questo periodo dell’anno.
Per giocare bene con le proporzioni e ottenere dei look equilibrati, meglio bilanciarli con capi lunghi o dalle linee morbide. Quanto alle calzature con cui portarli, sono senza dubbio quelle con il tacco la soluzione ideale per esaltare il più possibile la silhouette.
In una stagione come questa, in cui gli sbalzi di temperatura sono all’ordine del giorno, si possono benissimo indossare con trench, blazer, giacche di pelle o qualsiasi altro capospalla leggero dal fit ampio e comodo.
E se vi state chiedendo quali sono i modelli di punta delle collezioni SS26, vi aiutiamo noi a individuare al volo alcuni dei più cool.
A vita alta o media, in cotone o in organza, a tinta unita o dalle stampe colorate: ecco una mini selezione di pantaloni Capri da tenere d’occhio questa primavera.
Pantaloni Capri: i modelli perfetti per look primaverili easy e chic
ZARA Pantaloni a stampa vichy
Credits: zara.com
THE FRANKIE SHOP Pantaloni neri con le pince
Credits: eu.thefrankieshop.com
& OTHER STORIES Pantaloni Capri slim fit
Credits: stories.com
PUCCI Pantaloni stampati a vita media
Credit: farfetch.com
STRADIVARIUS Pantaloni super stretch con la vita ripiegabile
Credits: stradivarius.com
RALPH LAUREN Pantaloni blu navy in cotone
Credits: ralphalauren.it
GANNI Pantaloni Capri in organza
Credits: ganni.com
Foto in apertura: GettyImage
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