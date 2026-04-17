I pantaloni Capri saranno la grande rivelazione della stagione: ecco i modelli da puntare per costruire dei perfetti look dall’eleganza nonchalant.

Sono uno dei grandi tormentoni estivi ma hanno già iniziato a fare capolino sugli scaffali dei negozi e da qualche settimana li vediamo spesso addosso a trend setter e celeb: siete pronte anche voi a far spazio nell’armadio ai pantaloni Capri?

I celebri pantaloni a “pinocchietto”, amatissimi dalle grandi icone del calibro di Audrey Hepburn e Brigitte Bardot, hanno riconquistato il loro posto tra i capi must-have nel guardaroba nei primi anni 2000, e adesso, dopo una pausa lontani dai riflettori, sono tornati a dettare tendenza.

Scelta azzeccata per creare look quotidiani dall’eleganza disinvolta, che siano i modelli che si fermano appena sotto il ginocchio o quelli che arrivano fino a metà polpaccio, i pantaloni Capri sono degli ottimi alleati di stile anche in questo periodo dell’anno.

Per giocare bene con le proporzioni e ottenere dei look equilibrati, meglio bilanciarli con capi lunghi o dalle linee morbide. Quanto alle calzature con cui portarli, sono senza dubbio quelle con il tacco la soluzione ideale per esaltare il più possibile la silhouette.

In una stagione come questa, in cui gli sbalzi di temperatura sono all’ordine del giorno, si possono benissimo indossare con trench, blazer, giacche di pelle o qualsiasi altro capospalla leggero dal fit ampio e comodo.

E se vi state chiedendo quali sono i modelli di punta delle collezioni SS26, vi aiutiamo noi a individuare al volo alcuni dei più cool.

A vita alta o media, in cotone o in organza, a tinta unita o dalle stampe colorate: ecco una mini selezione di pantaloni Capri da tenere d’occhio questa primavera.

Pantaloni Capri: i modelli perfetti per look primaverili easy e chic

ZARA Pantaloni a stampa vichy

Credits: zara.com

THE FRANKIE SHOP Pantaloni neri con le pince

Credits: eu.thefrankieshop.com

& OTHER STORIES Pantaloni Capri slim fit

Credits: stories.com

PUCCI Pantaloni stampati a vita media

Credit: farfetch.com

STRADIVARIUS Pantaloni super stretch con la vita ripiegabile

Credits: stradivarius.com

RALPH LAUREN Pantaloni blu navy in cotone

Credits: ralphalauren.it

GANNI Pantaloni Capri in organza

Credits: ganni.com

Foto in apertura: GettyImage