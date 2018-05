La stagione calda vuol dire... pantaloni bianchi! Vi spieghiamo come abbinarli nel modo giusto, con 10 consigli di styling molto diversi



La bella stagione si vede dai colori che si indossano e il bianco, a ogni estate, è uno degli immancabili del guardaroba. Tra tutti i capi però, è sono i pantaloni candidi e immacolati ad avere la meglio: in tela jeans, a palazzo, in lino, in seta, in qualsiasi variante sia raccoglie fan di ogni tipo. E soprattutto amanti dei gusti stilistici più disparati.



Perché i pantaloni bianchi sono versatili e possono essere abbinati in tantissimi modi. Per dimostrarvelo abbiamo fatto una ricerca sugli ecommerce più amati per carpire qualche interessante consiglio di styling in base all'occasione.



In ufficio, al mare, per una cena elegante o addirittura per una cerimonia: in base alla forma e al materiale e a ciò che si decide di accostarci, si possono ottenere risultati originali e raffinati. Basta poco e, se non ci credete, date un'occhiata per cambiare idea all'istante. E per indossarli al massimo delle loro (e delle vostre) potenzialità.







SPORTY CHIC: LINEE SPORTIVE CON SCARPE CON TACCHI A SPILLO



Un po' sportivo, un po' elegante: il pantalone bianco, con riga nera laterale di PHILOSOPHY di LORENZO SERAFINI, si abbina alla felpa. Ai piedi però, un paio di decolleté tacco 10.

Credits: Brownsfashion.com





STILE MARINI ÈRE CON TOP A RIGHE



In perfetta linea con uno dei trend immancabili quando arriva l'estate: top a righe, borsa a secchiello, e un pantalone a vita alta di STAUD con maxi bottoni decorativi.



Credits: Mytheresa.com





DA CERIMONIA: BIANCO, CON STAMPE E COLORI



Si dice niente bianco a nozze, a meno che non lo si usi nel modo giusto, per non rubare la scena alla sposa. Blusa fantasia, borsa a mano e decolleté colorate. Da indossare con un pantalone bianco a palazzo, OFF-WHITE.

Credits: Farfetch.com





ROMANTICO: CON RUCHES E FIORI



Toni neutrali per gli accessori, fiori e maniche a sbuffo per il top: gli ingredienti giusti per chi ama il mood romantico e i look iper-femminili. Da abbinare a un jeans skinny bianco, BROCK.

Credits: Net-a-Porter.com





COMFY DA GIORNO: PRATICO E SEMPLICE



Più che casual, comodissimo, da indossare tutti i giorni. T-shirt basic in cotone, sandali flat e un pantalone ampio con bordino nero a contrasto, MONCLER.

Credits: Net-a-Porter.com









PREPPY STYLE: CON LA CAMICIA



Un altro look stagionale che non conosce crisi: camicia Oxford azzurra, sneakers in tela e un pantalone in cotone bianco modello capri di POLO RALPH LAUREN.

Credits: Zalando.it





MASCHILE: IN COMPLETO, COME LUI



Il completo come lo indosserebbe lui: giacca over con reverse, da abbinare a un pantalone ampio, modello culotte di ARKET.



Credits: Arket.com





CLASSY: SETA-CHIC PER UNA SERATA SPECIALE



Il total white per la sera è all'insegna della seta, morbida e lucente. Basta un top, a canotta, da abbinare a un pantalone dritto, MICHAEL LO SORDO.

Credits: Net-a-Porter.com





BEACH STYLE: TUTTE IN SPIAGGIA



All'insegna della leggerezza e della praticità: per l'aperitivo in spiaggia, top crochet, ciabattine flat e un pantalone velato con punto vita elastico, HEIDI KLEIN.

Credits: Mytheresa.com





OFFICE: AL LAVORO



In total white anche a lavoro, basta spezzare con un tocco di colore. In questo caso, alla camicia e al pantalone, si abbina un blazer colorato. MANGO

Credits: Mango.com