Fan dei pantaloni a palazzo? Benvenute nel club! Ecco una carrellata di proposte top da sfoggiare in questa stagione.



Sono così comodi che una volta provati è praticamente impossibile tornare indietro, talmente chic da rendere eleganti e sofisticati anche gli outfit più basic: come si fa a fare a meno dei pantaloni a palazzo!

Che siano a vita alta o bassa, in pelle o in jeans, a tinta unita o stampati, i pantaloni a palazzo sono sempre una garanzia e con il loro incredibile charme si confermano i migliori alleati per valorizzare al meglio i look quotidiani.





Stretti in vita e con fondo ampio, questi pantaloni sono super versatili, si portano indistintamente con sneakers o tacchi alti e possono davvero essere sfruttati in ogni occasione.

Se poi ci aggiungete che riescono anche a slanciare la silhouette e che sono declinati in un’infinità di tessuti e colori, capirete bene per quale ragione vale la pena investire su almeno un paio di modelli in vista dell’inverno!

Dai modelli corti alla caviglia a quelli lunghi fino ai piedi, dai semplicissimi modelli neri a quelli a righe multicolor: ecco una selezione di pantaloni a palazzo invernali perfetti per questa stagione.





CHLOE’ Pantaloni a palazzo con fiocco in vita

MANGO Pantaloni palazzo bianchi a vita media

SOLID&STRIPED Pantaloni a palazzo a stampa vichy con cintura in vita

ZARA Pantaloni palazzo neri effetto pelle

MAX MARA Pantaloni a palazzo in twill di lana

M MISSONI Pantaloni palazzo a vita alta dai riflessi metallizzati

FRAME Pantaloni a palazzo bianchi in denim

ETRO Pantaloni a palazzo in velluto rosa

ERDEM Pantaloni palazzo a stampa floreale

FENDI Pantaloni palazzo con motivo pied de poule

WE ARE LEONE Pantaloni palazzo a righe in satin

TWINSET Pantaloni palazzo in lana corti alla caviglia

FORTE FORTE Pantaloni palazzo a vita alta

MARNI Pantaloni palazzo stampati in seta

