Il must have da non perdere questo autunno? Dipende dal segno! Ecco 12 pezzi cult della nuova stagione, secondo le stelle.



La nuova stagione è alle porte e con lei anche la prossima sessione di shopping! Archiaviati i saldi, messi da parte costumi e sandaletti, è tempo di cominciare a pensare ai nuovi must have dell'autunno.

Ma su cosa orientarsi tra le tante proposte? Facciamo così... Facciamoci dare una mano dalle stelle!

Eccovl servito il nostro Fashion Oroscopo, ovvero tutti i capi e gli accessori cult dell'autunno inverno 2019 per ciascun segno zodicale!

Pronte a scoprire cosa vi attende?





Fashion Oroscopo: Ariete





Le amiche dell'Ariete, "battagliere" per natura, avranno bisogno del capo giusto per affrontare un autunno "caldo", fatto di impegni e scadenze. Il loro alleato è una classica giacca in pelle, per dure (ma dal cuore tenero) con un dettaglio inaspettato, come quella di Gucci con la fodera interna a stampa floreale.





Credits: gucci.com





Fashion Oroscopo: Toro





Il Toro è un segno pragmatico e affidabile, determinato e che lavora "a testa bassa" per ottenere ciò che vuole. E il capo ideale non poteva che essere un blazer da vera "business woman", dalle linee pulite e dalla silhoutte maschile (ma ingentilito dalla cintura che mette in risalto la vita) come quello di Pinko. Un grande must per la prossima Fall Winter 2019!

Credits: pinko.com





Fashion Oroscopo: Gemelli





I Gemelli sono tra i segni più creativi ed eccentrici dello Zodiaco. Ecco perché non può mancare per la nuova stagione un capo semplice e versatile ma con un tocco in più: la camicia di Givenchy è in seta color cipria con un fiocco da legare al collo da vere "lady". Passe-partout sì, ma con un carattere!









Credits: net-a-porter.com





Fashion Oroscopo: Cancro





Cosa potevamo consigliare al segno più romantico di tutto l'oroscopo se non un abito dall'allure vintage? Il "prairie dress" di Preen farà battere il cuore delle "Cancerine": ha le maniche a sbuffo e un gioco di ruches molto "vezzoso". La stampa floreale è chic e permette di indossarlo h24, di giorno con le scarpe basse o, per una serata speciale, con un paio di tacchi.





Credits: net-a-porter.com





Fashion Oroscopo: Leone





Ardite, coraggiose e sempre a caccia di attenzioni: nessuno può mettere in un angolo le amiche del Leone! Decise e sicure di loro stesse, amano gli accesori "di carattere", come un bel paio di orecchini a cerchio (quelli in foto sono di Mango) che catturino tutti gli sguardi.





Credits: mango.com





Fashion Oroscopo: Vergine





Precisa, organizzata ed efficiente: la donna della Vergine non ama perdere tempo tra mode passeggere e tendenze estemporanee. I suoi accessori preferiti sono spesso pezzi "cult" di grandi nomi della moda, quello che si dice "un vero investimento"! Come la it-bag stampa cocco firmata da Saint Laurent.





Credits: net-a-porter.com





Fashion Oroscopo: Bilancia





Anche se a volte non vuole darlo troppo a vedere la donna Bilancia è super femminile! In certi casi ama farsi conquistare da accessori molto "girlie" per sottolineare la propria propensione a vedere la vita "con delle lenti colorate di rosa"! E allora, per lei, l'accessorio di stagione non poteva essere che un cerchietto bombato, come quello di Prada rigorosamente pink, un vero tormentone!





Credits: net-a-porter.com





Fashion Oroscopo: Scorpione





Audaci e seduttive le donne nate sotto il segno dello Scorpione sanno bene come esercitare il loro fascino. Ed ecco perché amano giocare anche con capi "strong" che riescono, comunque, a indossare con una buona dose di ironia e grande disinvoltura. Come, ad esempio, con una minigonna stampa rettile (l'animale simbolo delle tentazioni, non a caso) come quella firmata Alexa Chung Collection.





Credits: alexachung.com





Fashion Oroscopo: Sagittario





Avventurose e "globetrotter" le amiche del Sagittario sono affascinate da tutto quello che evoca paesi lontani. Questi stivali in suede morbidissimo color cuoio sono firmati Gianvito Rossi e sono leggermente "slouchy", coem vuole la tendenza dell'autunno-inverno 2019! Un po' da "gaucho girl" (ma molto chic) della pampa argentina!





Credits: gianvitorossi.com





Fashion Oroscopo: Capricorno





La donna del Capricorno sa cosa vuole e come ottenerlo nel modo più semplice e rapido possibile. Per questo ama capi pratici e confortevoli che le rendano tutto più semplice e non la impaccino. Come un bel paio di intramontabili jeans! Ma che siano a vita alta e dalla gamba regular (quelli che vedete sono di Frame), come vuole la moda di stagione.





Credits: net-a-porter.com





Fashion Oroscopo: Acquario





Sempre con la testa fra le nuvole, sognanti e ottime compagne se si tratta di fare festa: le amiche dell'Acquario non perderanno certo l'occasione di divertirsi alla grande questo autunno! Ecco perché nel loro armadio non può mancare un "party dress" tutto tempestato di paillettes azzurre, come quello di Zara.





Credits: zara.com





Fashion Oroscopo: Pesci





Con i Gemelli, i Pesci sono uno dei segni "doppi" dello zodiaco. E questa "dualità" può esprimersi con un carattere spesso "in bilico" su più fronti. Ecco perché, dovendo scegliere, la donna Pesci spesso prende tutto! Noi ce la immaginiamo con la bag "double" di Chanel, l'iconica "Side Packs", pronta ad affrontare con stile (e tutto il necessario) le nuove sfide che l'attendono.





Credis: chanel.com