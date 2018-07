La vostra estate è scritta nelle stelle: anche in fatto di shopping!



Diteci di che segno siete e vi diremo cosa comprare! Sembra un invito adulatore ma, in realtà, vuole essere solo un consiglio di shopping dettato da quello che lo zodiaco ha in serbo per la vostra estate.

Ogni segno vivrà infatti una stagione caratterizzata da eventi che vanno affrontati con il piede giusto. E con il giusto "equipaggiamento".



Le stelle dicono che avete bisogno di spazio, di libertà? Bè, non esitate ad armarvi di trolley o zaino in spalla. Gli astri dicono invece che sarà la stagione del divertimento? Via libera a paillettes e dettagli super divertenti.

Indossate la vostra estate e quello che il vostro oroscopo ha in serbo per voi: segno dopo segno, ad ognuna il suo must-have!











ARIETE





Per voi l'estate sarà all'insegna dell'amicizia. Alcuni legami diventeranno ancora più saldi, tanti altri nasceranno e fioriranno.

Il vostro must-have quindi è la t-shirt stampata con l'immagine delle tre protagoniste della serie tv Friends.

Credits: hm.com









TORO





Per voi sarà un'estate volta verso il cambiamento: finalmente avrete il coraggio di mollare tutto per inseguire il vostro sogno.

Il vostro must-have è una valigia, ampia, enorme. Non vi resta che riempirla!

Credits: Valigia American Tourister





GEMELLI





Per voi l'estate segnerà la fine di un lungo periodo di stress. Dovrete cercare la serenità, il relax più assoluto.

Il vostro must-have, per raggiungere l'obiettivo, è un bel completo da yoga. Meditate!

Credits: NO KA'OI, su Net-a-Porter.com









CANCRO





Un'estate con Saturno contro può rivelarsi molto pesante. Ci saranno dei contrasti con alcune persone dalle quali dovete assolutamente prendere le distanze.

Il vostro must-have è un occhiale da sole grande e scuro, miglior barriera.

Credits: occhiali JIMMY CHOO, su Farfetch.com









LEONE





L'estate è la vostra stagione, vi illumina, esalta il vostro fascino e vi regala molta sicurezza.

Approfittatene, con un po' di vanità.

Il vostro must-have: indossate un abito lucente, di quelli che rubano ogni sguardo.

Credits: abito DOLCE & GABBANA, su Net-a-Porter.com









VERGINE





La sfera più intima del vostro rapporto amoroso necessita di una scossa. Tirate fuori la sensualità e risvegliate il partner.

Il vostro must-have per sortire questo effetto è sicuramente fatto di seta.

Credits: top ZADIG&VOLTAIRE











BILANCIA





La vostra estate sarà dolce, all'insegna della coppia e della voglia di costruire qualcosa insieme.

Per questo il vostro must-have perfetto è un abito romantico, tutto fiori e balze.Credits: abito GUCCI, su Mytheresa.com





SCORPIONE





Avete faticato tanto per raggiungere un obiettivo che ora riuscirete a raggiungere. Fatelo a passo sicuro con il vostro must-have dell'estate: una decolleté grintosa.

Credits: scarpe GIANVITO ROSSI, su Net-a-Porter.com

SAGITTARIO





In questi mesi siete state riflessive e pianificatrici: ora è il momento di buttarsi in un'avventura, come un viaggio on the road.

Il must-have perfetto? Uno zaino tecnico per partire alla scoperta del mondo.

Credits: zaino Cobra 60 THE NORTH FACE, su thenorthface.it





CAPRICORNO





Arrivano delle piccole, buone notizie. Che ne dite di togliervi un piccolo sfizio? Fatevi un regalo: dopo le fatiche degli ultimi mesi lo meritate davvero!

Il must-have è un gioiellino, da collezionare.

Credits: braccale ALIITA, su Mytheresa.com





ACQUARIO





Innovazione, cambiamento: la creatività sarà alla base della vostra estate, dategli sfogo senza remore. Il vostro must-have ideale? Un accessorio "forte", come una tracolla decorata.

Credits: borsa BALENCIAGA, su Farfetch.com





PESCI





Vi sentite stanche, vero? Quello di cui avrete bisogno, durante questa estate, è del ben meritato riposo! Con questo must-have, un costume da bagno, potrete riposare on the beach.

Credits: bikini LISA MARIE FERNANDEZ, su Ssense.com