Azzurri, rosa, gialli, in silicone o in tessuto, a tinta unita oppure a fiori: ecco gli orologi estivi più belli del momento

Gli orologi non sono certo un accessorio seasonal, questo lo sappiamo.

Però ci sono alcuni modelli (e soprattutto alcuni colori) davvero perfetti per l'estate.

Per scandire le ore migliori quando siamo in vacanza e per ricordarci dei nostri appuntamenti quotidiani in città, certo.

Ma anche per completare ad hoc tutti i nostri outfit con quel dettaglio in più che spesso fa la differenza.

Per questo ci siamo lasciate tentare dalle proposte più cool in circolazione e abbiamo stilato una lista dei nostri preferiti.

Dalla variante con cinturino in pelle rosa di Trussardi, a quello di Swatch con motivo grafico multicolor.

Dalla versione con cinturino in tessuto stampato di Cluse a quella di OUI & ME con quadrante a fiori. A voi la scelta.

TRUSSARDI

SWATCH

BREIL

2 O'Clock

MORELLATO

SKAGEN

EMPORIO ARMANI

SWAROVSKI

OUI & ME

CLUSE

DANIEL WELLINGTON

