Abbiamo selezionato per voi i migliori vintage shop della Grande Mela! Pronte? Si parte!

In una moda che guarda sempre più al revival e ai trend del passato, non c’è nulla di più attraente del vintage/second hand, l'unico a darci la magica sensazione di aver fatto affari straordinari, di esserci accaparrate un esemplare introvabile degli anni passati che tutte ci invidieranno!

Che il vostro oggetto del desiderio siano Jean Paul Gaultier, McQueen e Dior o più semplicemente scovare pezzi unici e pieni di fascino (e storia), vogliamo aiutarvi nella ricerca!





(Credits: Getty Images)

Uno dei fulcri dello shopping vintage di tutto il mondo è senza dubbio New York e per questo abbiamo deciso di iniziare la nostra classifica dei best vintage shop proprio dalla Grande Mela.

Quindi, care Grazia Girl, se proprio in questo periodo avete in programma un viaggio in questa magica città, non perdetevi la nostra lista dei best vintage/second hand shop di New York City, che abbiamo visitato personalmente per voi!

Morphew







(Credits: Morphew)

Dai costumi d’epoca agli abiti couture, Morphew vanta una selezione che parte addirittura dall'Ottocento ed è una destinazione per veri intenditori.

Veste le star e produce anche collezioni "in house".

What else?





Resurrection Vintage NYC





(Credits: Instagram)

Resurrection è una "mecca" del vintage dove potrete toccare con mano pezzi da museo.

I prezzi non sono economici ma il repertorio è assolutamente impeccabile.

Da visitare anche solo per osservare collezioni che hanno fatto la storia della moda, degne del Victoria and Albert Museum.

Beacon’s Closet





(Credits: Beacon's Closet)

Ecco uno dei più famosi e intramontabili vintage/second hand shop di New York.

Con quattro location sparse per Manhattan e Brooklyn, Beacon’s Closet rimane sempre sulla cresta dell'onda e soddisfa tutti i gusti e portafogli.

Consiglio: andateci pensando di essere in missione e che passerete lì almeno due ore della vostra giornata #Norush!

Se sarete fortunate, potrete trovare delle vere chicche a prezzi stracciati!





Thriftwares





Questo negozio ha una selezione di vintage con tocco assolutamente attuale e fashion.

Ogni articolo è scelto accuratamente ed è all’ultimo grido: dalle mini bag monogram di Fendi e Dior ai Levi's introvabili, camicette vittoriane, stampe intramontabili, knit dress, tutto firmato e a prezzi ragionevoli. Thriftwares è raccomandatissimo!





Amarcord Vintage





(Credits: Amarcord Vintage)

Situato nella celebre Bedford Street a Williamsburg, Amarcord Vintage è un piccolo negozio con tanta storia dove troverete brand ricercati e d’alta moda.

Gli articoli in esposizione sono puliti, curati e suddivisi per colore. Un pezzo di storia di Brooklyn e della moda vintage da non perdere assolutamente!





Edith Machinist





Torniamo a Manhattan con Edith Machinist, la destinazione per tutti gli amanti della moda anni 70 e 80. Questo shop è considerato uno dei più ricercati e forniti del settore.

Non vi aspettate costumi stravaganti, il gusto della proprietaria Edie è minimal e sofisticato.





INA





INA è un second hand shop con quattro branch sparsi per Manhattan davvero divertente, dove si riforniscono tanti newyorkesi molto cool!

Qui troverete esemplari delle stagioni passate in ottime condizioni e a prezzi molto ridotti!









Ellen





Dall'ormai lontano 2002, questa piccola gemma del vintage, Ellen, sopravvive nella dinamica e gettonata Ludlow street.

La proprietaria Ellen Koenigsberg, lavora sette giorni su sette e riesce sempre a stupire i clienti con pezzi unici e avantgarde da tutto il mondo.









Tokyo 7









Situato nella zona downtown dell’East Village, Tokyo 7 è un classico vintage shop che colleziona nomi interessanti.

Vi consigliamo di fare decisamente un salto e tentare la fortuna!





Malin Landaeus





(Credits: Malin Landaeus)

Ecco un’altro gioiello nel cuore di Williamsburg: Malin Landaeus.

Questo negozio è molto ordinato, organizzato e sopratutto profumato (dettaglio non scontato quando si parla di vintage!).

Ve lo consigliamo se cercate pezzi classici dal sapore retrò come giacche di pelle, bei cappotti e stivali di ogni tipo.





Melet Mercantile









Situato a Tribeca, è un indiscutibile punto di riferimento per tanti vintage addict.

Ma ricordate: da Melet Mercantile non si entra senza appuntamento!





Stella Dallas





Se passate per Brooklyn, non potete non fermavi da Stella Dallas, uno shop dalla selezione straordinaria, in particolare per gli amanti dello street style.

Gli anni 80, i colori accesi e le stampe cartoon la fanno da padrone.

Dopotutto la moda è un gioco bellissimo no?









Maison Jadis





Torniamo a Soho da Maison Jadis, un negozio dall’ispirazione gipsy con capi introvabili.

Da non perdere nel vostro New York City vintage tour!





Screaming Mimis





Screaming Mimi's è un pilastro della storia di NYC in cui la distinzione tra vintage e costumi da scena è assolutamente borderline.

Se siete in cerca di pezzi unici ed eccentrici questo è il posto per voi.









Another Man’s Treasure





Situato in Jersey City, Another Man's Treasure ha ispirazioni country e boho, con tanti pezzi unici su cui fare buoni affari!

Rebag





Questo concept molto diffuso negli States, vi permetterà di trovare borse molto ricercate come, Kelly, Birkin e Peekaboo vintage o di seconda mano, pronte per essere acquistate! Ci piace Rebag!





Treasures of NYC





Elsa Hosk (Credits: Instagram)

Treasures of New York City, che oggi trovate solo online, è un punto di riferimento per modelle, celebrity e stylist che attingono dai suoi interminabili e fornitissimi archivi per ricreare outfit inimitabili!

Il vantaggio? Essendo un e-commerce potrete scandagliare il sito e fare un fantastico vintage shopping newyorkese anche dal vostro divano!

Decisamente on top of our list.





Kith





Questo concept store dedicato al luxury street wear è tutt’altro che vintage ma lo inseriamo comunque in lista perché include regolarmente nei suoi negozi una serie di reperti firmati anni 90 davvero notevoli e super cool.

Kith è da visitare!