Ciliegie, fragole, banane, ananas...diteci di che frutta siete e vi diremo cosa indossare quest'estate!

Vi ricordate il gioco del lupo mangiafrutta? Bene, alla domanda "Che frutta vuoi?" non saprebbe più cosa rispondere nemmeno lui, ne siamo certe.

Sì, perchè la tendenza "tutti frutti" ha ufficialmente contagiato i capi e gli accessori must dell'estate.

E la scelta è talmente ampia che metterebbe in crisi chiunque (lupo incluso).

Si va dalla gonna plissé con banane di Prada, alla t-shirt con maxi fragola di Gucci.

Dal bikini con limoni di Tezenis alle espadrillas con pere ricamate di Castañer. E ancora, dalla blusa in chiffon con ananas stampati di Topshop al ciondolo con ciliegie di strass firmato Dodo.

Pronte a scegliere i vostri frutti e fruttini preferiti? Tranquille, se non ne avete uno in particolare, potete anche optare per una bella macedonia fashion che mescoli varietà diverse di frutta.

Ecco una selezione dei pezzi che secondo noi fareste bene ad aggiungere subito nella wishlist dell'estate.

Tendenza “tutti frutti”: i capi e gli accessori moda per l’estate Due pezzi con banane LOS TRAPITOS AL SOL

Credits: lostrapitosalsol.it

Camicia con agrumi MSGM

Credits: farfetch.com

Charms con ciliegie DODO

Credits: dodo.it





Blusa con ananas TOPSHOP

Credits: topshop.com

Gonna plissé con banane PRADA

Credits: net-a-porter.com

Espadrillas con pere ricamate CASTAÑER

Credits: net-a-porter.com



Abito corto con fragoline ALEXACHUNG

Credits: net-a-porter.com

Completo pigiama POUR LES FEMMES

Credits: net-a-porter.com



Gonna con pesche FABIENNE CHAPOT

Credits: fabiennechapot.com



T-shirt con maxi fragola GUCCI

Credits: net-a-porter.com

Cardigan con ciliegie SAMANTHA SUNG

Credits: farfetch.com

Chemisier con fragole H&M

Credits: hm.com



Bikini con limoni TEZENIS

Credits: it.tezenis.com

Orecchini con banana SWAROVSKI

Credits: swarovski.com

Pantaloni stampa banana OTTOD'AME

Credits: ottodame.it



Abito in chiffon stampa pere MARC JACOBS

Credits: mytheresa.com

Pochette a forma di banana THOM BROWNE

Credits: farfetch.com



Pullover con anguria JW ANDERSON

Credits: mytheresa.com

Midi dress con frutta mista REJINA PYO

Credits: mytheresa.com

Felpa con banane SONIA RYKIEL

Credits: net-a-porter.com



Orecchino con ciliegie NATASHA ZINKO

Credits: farfetch.com

Coordinato tutti frutti TOPSHOP

Credits: topshop.com



